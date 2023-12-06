الدرعية تكشف عن روزنامة ضخمة من الفعاليات الترفيهية والبرامج الثقافية لموسم 2023/2024م

كشفت شركة الدرعية مساء اليوم عن فعاليات وروزنامة موسم الدرعية 2023/ 2024م المرتقب، وذلك برعاية معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة والأمين العام وعضو مجلس إدارة شركة الدرعية، وبحضور السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث سينطلق موسم الدرعية يوم 12 ديسمبر 2023م، للاحتفاء بتاريخ وتراث المملكة العربية السعودية، من خلال سلسلة من الفعاليات والتجارب، ويستمر الموسم لمدة ثلاثة أشهر تربط فيها الحاضر بالماضي وتبرز عراقة الثقافة والتقاليد السعودية بطريقة حديثة ومُبتكرة.

روزنامة ثقافية سعودية

تتميز هوية موسم الدرعية لهذا العام بروزنامة ثقافية سعودية، تحتفي بالمملكة وتراثها العريق وثقافتها الثرية، من خلال تسليط الضوء على قصة الدرعية، حيث يعود الموسم بنسخته الثالثة تحت شعار ” أرض ترويك”. ويتضمن موسم الدرعية هذا العام العديد من المفاجآت والتجارب النوعية التي تثير الفضول الثقافي لدى زوار موسم الدرعية من داخل وخارج المملكة، من خلال جمالها وطبيعتها وتاريخها الاستثنائي، وإحياء المناطق في مختلف أنحاء الدرعية مثل مطل البجيري، وحي الطريف التاريخي المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وستنطلق فعاليات الموسم على أنغام موسيقية عالية، مع سلسلة متميزة من الحفلات الثقافية الواعدة بإبهار عشاق الموسيقى بالأداء الحي، حيث ينطلق الموسم يوم الثلاثاء 12 ديسمبر بحفلة غنائية بمشاركة الفنانين رابح صقر وعايض، الذين سيحيون حفلاً في مسرح ميادين، وستطرح التذاكر للبيع يوم الأحد 10 ديسمبر.

ويتضمن الموسم تجربة إسكيب روم التجربة الترفيهية الثقافية والتي تعد واحدة من الأنشطة التشاركية مع الأصدقاء والعائلة وتجربة حظوظ المشاركين بمحاولة تتبع خطى الملوك والابطال، بالإضافة إلى تجارب الطهي التي تحتفي بالمأكولات التقليدية والمعاصرة بشكل مبتكر، ومجموعة واسعة من التجارب والمعارض والفعاليات الجذابة التي ستستمر من شهر ديسمبر إلى شهر مارس 2024م.

وبهذه المناسبة، أشاد الأستاذ/ أحمد الخطيب، بالدور الأساسي للثقافة كمحفز رئيسي لقطاع السياحة المتنامي في المملكة بشكل كبير وقال: “سيتسنى للزوار من داخل وخارج السعودية اكتشاف حضارة المملكة وعيش مختلف تجاربها الأصيلة والهادفة والمتنوعة. كما سيوفر موسم الدرعية تجارب فريدة ونوعية للمجتمع السعودي وكافة الزوار، كون الدرعية هي مهد انطلاقة الدولة السعودية ومن خلالها تظهر حضارتنا العريقة وتراثنا الغني للعالم. وعلى ضوء فوز الرياض في اكسبو ٢٠٣٠، نتطلع لتطوير موسم الدرعية ليكون مهرجان وكرنفال ثقافي رائداً وصانعاً للفرص والحوارات الثقافية للسنوات القادمة.

برامج فنية متنوعة

وفي حديثة خلال الإطلاق، قال السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية “يعد موسم الدرعية لهذا العام منصةً لاستعراض البرامج الفنية المتنوعة والتجارب والمغامرات الشيقة. حيث يتميز بشمولية وتنوع من البرامج الثقافية والعروض الموسيقية والمسرحية بالإضافة إلى فنون الطهي، والمعارض الثقافية الآسرة والهادفة. حيث إنها تمزج بين الماضي والحاضر وتأخذنا في رحلة اكتشافٍ للذات، نعيد فيها التواصل والارتباط مع حضارتنا العريقة. لذا نحن ندعوكم للحضور والاستمتاع بالثقافة والتاريخ واكتشاف الدرعية وعيش تجربة وذكرى استثنائية لا تنسى مدى الحياة”.

كما سيتضمن موسم الدرعية تفعيل عدد من الأنشطة في موقع التراث العالمي لليونسكو “حي الطريف التاريخي “، مهد الدولة السعودية، والاستمتاع باكتشاف واحدة من أقدم التجمعات السكنية المثيرة للإعجاب من الناحية المعمارية على مستوى العالم، المبنية من الطوب على الطراز النجدي المميز، بالإضافة الى فعاليات “ليالي الدرعية” التي تقدم تجربة فريدة من نوعها في الدرعية التاريخية، بموقع خلاب يمزج الماضي بالمستقبل، وتقدم باقة من التجارب الاستثنائية بين الطرب والموسيقى والفنون والطهي والتسوق، ومن جانب الفنون والثقافة، فسيقدم معرض أبواب الدرعية الدعوة للزوار للتأمل في أفكار ومعنى وتراث الدرعية وأبواب منطقة نجد ذات الألوان الزاهية والمنقوشة والمحفورة؛ والنوافذ الشعرية اليومية.

بالإضافة إلى تجربة أفخر المأكولات والمطاعم الراقية خلال موسم الدرعية. حيث تقدم هيئة فنون الطهي التابعة لوزارة الثقافة حملة “شتاءنا”، وهي تجربة طعام سعودية فريدة من نوعها، تقام في الهواء الطلق وسط أجواء الشتاء الباردة، والتي تستمر يومياً على مدار أربعة أسابيع في “مسرح الميادين”. وطيلة أيام الموسم سيقدم مطل البجيري ذو الإطلالة الساحرة، برنامجًا نابضًا بالحياة من الفعاليات والأنشطة في نهاية كل أسبوع، بالإضافة إلى عروضه الحالية من المأكولات الأكثر شهرة في العالم.

ولمحبي السرعة والإثارة، تشهد فعاليات موسم الدرعية هذا العام إقامة بطولة سباق الدرعية فورمولا اي (E-prix) المرتقبة، والتي تنظمها وزارة الرياضة، حيث سيوفر هذا الحدث الفريد من نوعه حلقة وصل بين الماضي والحاضر، يتم فيها عرض أحدث الطرازات من السيارات الحديثة بطريقة مبتكرة ومدمجة مع التراث، وتسليط الضوء على دور الاستدامة والابتكار في الحفاظ على تراثنا العريق.

موسم الدرعية 2023/2024 بنسخته الثالثة وتحت شعار ” أرض ترويك” وبتنظيم من شركة الدرعية وبالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية يرحب بكم.