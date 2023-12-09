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الدعيع: الطائي قوي يشبه الإعصار

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
الدعيع: الطائي قوي يشبه الإعصار
المواطن - فريق التحرير

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أشاد حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في دوري روشن، رغم خسارته أمام الأزرق بالأمس.

الدعيع يُشيد بالطائي

ونشر الدعيع صورة لرئيس النادي، تركي الضبعان، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم السبت، وعلق قائلًا: “رمادي يشبه الغيوم وقوي يشبه الإعصار هو الطائي وجه حائل الأبيض”.

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الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

وواصل محمد الدعيع إشادته بمستوى الفريق الأول لكرة القدم، قائلًا: “يقدم مستويات كبيرة في دوري روشن السعودي؛ ويثبت أنه كبير مع الكبار؛ نجده قوي وصلب ولا يتزحزح ولا يتراجع”.

وأضاف: “ويقدم نتائج تستحق الدعم والمواصلة في ظل إدارة الرجل الخلوق تركي الضبعان ومجموعة من الأوفياء الذين يقفون في صفه ويحمون الجهود الكبيرة والعمل المتميز الذي يقدمه، شكرًا لكل من يعمل بإخلاص لأجل حائل ولأجل الطائي”.

رئيس الطائي تركي الضبعان
الضبعان – المصدر @MohammedAlDeaye

الخسارة ضد الهلال

ولعب الطائي ضد الهلال بالأمس على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الزعيم لفوز صعب بنتيجة 2\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 44 نقطة، ليُعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد فارس الشمال عند 17 نقطة، ويقع في المركز الـ12.

الطائي ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @tai1381

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