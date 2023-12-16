الدفاعات الجوية المصرية تسقط جسماً طائراً جنوب سيناء الأهلي المصري وفلومينينسي المواجهة العربية البرازيلية الـ12 التليفزيون السعودي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم دفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح مقتصرة على أقربائه فقط غداً حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي الكويت تعلن الحداد الرسمي 40 يوماً وإغلاق الدوائر الرسمية لثلاثة أيام الشيخ مشعل الأحمد أميرًا للكويت.. حنكة سياسية وخبرات في القيادة معاناة الاتحاد الدفاعية مستمرة الإصابات أربكت حسابات غاياردو بمونديال الأندية 2023 الملك سلمان وولي العهد: السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في الكويت أحزانهم
أكدت مصادر مصرية، أن الدفاعات الجوية المصرية أسقطت جسماً طائراً بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.
ورصدت الدفاعات الجوية المصرية، الجسم الطائر قبالة سواحل مدينة دهب، وتعاملت معه على الفور، وأسقطته.
وأشارت وزارة الدفاع المصرية، إلى أن الجسم الطائر سقط على بعد كيلو ونصف تقريبا من شواطئ مدينة دهب.