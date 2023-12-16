الدفاعات الجوية المصرية تسقط جسماً طائراً جنوب سيناء

أكدت مصادر مصرية، أن الدفاعات الجوية المصرية أسقطت جسماً طائراً بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.

رصد الجسم الطائر

ورصدت الدفاعات الجوية المصرية، الجسم الطائر قبالة سواحل مدينة دهب، وتعاملت معه على الفور، وأسقطته.

وأشارت وزارة الدفاع المصرية، إلى أن الجسم الطائر سقط على بعد كيلو ونصف تقريبا من شواطئ مدينة دهب.