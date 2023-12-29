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الدفاع المدني : ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
الدفاع المدني : ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية
المواطن - فريق التحرير

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر بعد ما ورد من المركز الوطني للأرصاد من توقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، اليوم الجمعة.

تنبيه الدفاع المدني

وحثت المديرية العامة الجميع على ضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

طقس حائل

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من هطول أمطار رعدية ‏غزيرة وتساقط للبرد، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

‏وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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