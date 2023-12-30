الدفاع المدني : ابتعدوا عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار

أهاب الدفاع المدني بالجميع بضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار في ظل استمرار الحالة المطرية على العديد من مناطق المملكة.

تنبيه الدفاع المدني

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورًا من العمليات الميدانية التي تقوم بها الفرق المختلفة في عدة مناطق وعلقت عليها بالقول: الدفاع المدني يواصل متابعة الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة ميدانيًا، ويدعو إلى الابتعاد عن الأودية وتجمع مياه الأمطار.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج على الجزء الشمالي.