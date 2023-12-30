Icon

تألق ساديو ماني يقلق التعاون Icon الفتح والأخدود يكتفيان بالتعادل السلبي Icon حقيقة رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد Icon داليا شوقي تغيب عن مسلسل وبينا معاد: هند حكايتها خلصت Icon شلل يصيب حركة القطارات في لندن بسبب الفيضانات Icon كريستيانو رونالدو هداف العالم في 2023 Icon الدفاع المدني : ابتعدوا عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار Icon مايكروسوفت تطرح تطبيق Copilot لمستخدمي آيفون Icon الشباب يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات Icon ضبط يمني ومصري لترويجهما الإمفيتامين والحشيش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الدفاع المدني : ابتعدوا عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٩ مساءً
الدفاع المدني : ابتعدوا عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أهاب الدفاع المدني بالجميع بضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار في ظل استمرار الحالة المطرية على العديد من مناطق المملكة.

تنبيه الدفاع المدني

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورًا من العمليات الميدانية التي تقوم بها الفرق المختلفة في عدة مناطق وعلقت عليها بالقول: الدفاع المدني يواصل متابعة الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة ميدانيًا، ويدعو إلى الابتعاد عن الأودية وتجمع مياه الأمطار.

قد يهمّك أيضاً
سكني: 6 شروط للتسجيل والحصول على الدعم

سكني: 6 شروط للتسجيل والحصول على الدعم

أهالي الشمالية يستمتعون بمشاهدة جريان وادي المرا

أهالي الشمالية يستمتعون بمشاهدة جريان وادي المرا

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

الدفاع المدني

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج على الجزء الشمالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد
الرياضة

وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد

الرياضة
ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ44
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة...

أخبار رئيسية
الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة
الرياضة

الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

الرياضة
إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

السعودية اليوم
أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم للأندية
الرياضة

أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم...

الرياضة
رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن
السعودية اليوم

رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن

السعودية اليوم
فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد
الرياضة

فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد

الرياضة
تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين
السعودية اليوم

تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه