الدفاع المدني : ابقوا في أماكن آمنة وقت هطول الأمطار

جدد الدفاع المدني الدعوة إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

وحذر الدفاع المدني من عبور الأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية داعيًا إلى متابعة التنبيهات الواردة من الأرصاد الجوية عبر الوسائل الرسمية.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى –هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

إنذارات حمراء

كما رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه إلى اللون الأحمر على مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة؛ محذرًا من هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول.

وقال المركز: إن الحالة الجوية تشمل رياحاً شديدة السرعة تثير الأتربة والغبار تحد الرؤية الأفقية على أجزاء واسعة من تلك المناطق تشمل العرضيات والطائف وأضم وميسان في مكة المكرمة، كما تشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل في منطقة عسير إضافة إلى النماص وبلقرن وتنومة وفي منطقة الباحة تشمل الباحة وعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبن حسن.