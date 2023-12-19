الدفاع المدني يحرر يد شخص علقت في قطعة معدنية بضرماء

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، تحرير إصبع شخص علق في قطعة معدنية بمحافظة ضرماء.

تحرير يد شخص في ضرماء

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني بضرماء تمكنت من تحرير يد الشخص بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.