لحظة وقوع أعنف زلزال يضرب الصين منذ سنوات وسقوط 127 قتيلًا الدفاع المدني يحرر يد شخص علقت في قطعة معدنية بضرماء التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي ضد أوراوا ميسي: عشت شهرًا مذهلًا بعد الخسارة ضد السعودية غوارديولا يحلم باللقب الرابع في كأس العالم للأندية وقت إضافي في مباراة مانشستر سيتي وأوراوا أفضل الطرق للحفاظ على عمر بطارية هواتف iPhone آيفون هل يرحل فوفانا عن النصر في يناير؟ فستان أيقوني للأميرة ديانا يحطم الأرقام القياسية بمبلغ مليون دولار مجلس الوزراء: إنشاء الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية وتسمية 2024 بعام الإبل
باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، تحرير إصبع شخص علق في قطعة معدنية بمحافظة ضرماء.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني بضرماء تمكنت من تحرير يد الشخص بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.