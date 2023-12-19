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الدفاع المدني يحرر يد شخص علقت في قطعة معدنية بضرماء

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
الدفاع المدني يحرر يد شخص علقت في قطعة معدنية بضرماء
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، تحرير إصبع شخص علق في قطعة معدنية بمحافظة ضرماء.

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تحرير يد شخص في ضرماء

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الدفاع المدني بضرماء تمكنت من تحرير يد الشخص بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

 

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