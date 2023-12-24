Icon

الهلال في صدارة تصنيف الأندية الآسيوية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي Icon وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي Icon الدفاع يُربك حسابات غاياردو قبل مواجهة النصر Icon حرس الحدود يستعرض وسائل البحث والإنقاذ والسلامة البحرية Icon تغيير اسم نادي الصقور لـ نيوم الرياضي Icon غروهي في طريقه لمغادرة الاتحاد Icon ضبط قائد مركبة متهور مارس التفحيط في جازان Icon الوحدة والرياض يسعيان لاستعادة نغمة الانتصارات Icon بدجت السعودية توقع اتفاقية للاستحواذ على أسهم شركة عالم السيارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الدفاع يُربك حسابات غاياردو قبل مواجهة النصر

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٩ مساءً
الدفاع يُربك حسابات غاياردو قبل مواجهة النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصبح المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، في ورطة قبل مباراة فريقه الاتحاد ضد النصر، بسبب الغيابات العديدة في خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد يُلاقي النصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
جماهير النصر: لن نسمح بخروج كريستيانو رونالدو من نادينا

جماهير النصر: لن نسمح بخروج كريستيانو رونالدو من نادينا

الشكل الجديد لـ السوبر ليج بمشاركة 64 ناديًا

الشكل الجديد لـ السوبر ليج بمشاركة 64 ناديًا

نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

غاياردو في ورطة بسبب الدفاع

وفقد غاياردو، المدافع لويز فيليبي، بعد تعرضه لإصابة في مواجهة ضمك دون أن يصطدم بأي لاعب، وأثبتت الفحوصات غيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، ليتم استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية 2023.

وأُصيب مهند الشنقيطي في العضلة الخلفية، فيما يُعاني عمر هوساوي من آلام بسبب جراحة سابقة في مكان الأسياخ الطبية التي وضعت له سابقًا، وخضع لعملية جراحية لإزالتها، ولم يتحدد موعد عودتهما حتى الآن.

عمر هوساوي
هوساوي – المصدر @ittihad

وتلقى غاياردو صدمة جديدة بالأمس، بعد إصابة أحمد بامسعود في مباراة الاتحاد ضد الرائد، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 66، وتؤكد التقارير الاشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

كما لن يستطيع غاياردو الدفع بالمصري أحمد حجازي، لعدم قيده في القائمة المحلية، ومدالله العليان الذي تعرض للطرد أمام الرائد، والمصاب سويلم المنهالي، بالإضافة إلى أحمد شرحيلي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي يقسو على الحزم برباعية
الرياضة

الأهلي يقسو على الحزم برباعية

الرياضة
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان

وظائف
عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى
أخبار رئيسية

عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى

أخبار رئيسية
توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق الأسبوع المقبل
السعودية اليوم

توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق الأسبوع...

السعودية اليوم
أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين
تكنولوجيا

عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين

تكنولوجيا
مركز الملك سلمان يوزع المواد الغذائية على النازحين جنوب غزة
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان يوزع المواد الغذائية على...

السعودية اليوم
برنت يرتفع إلى 83.10 دولار للبرميل
السوق

برنت يرتفع إلى 83.10 دولار للبرميل

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه