الدفاع يُربك حسابات غاياردو قبل مواجهة النصر

أصبح المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، في ورطة قبل مباراة فريقه الاتحاد ضد النصر، بسبب الغيابات العديدة في خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد يُلاقي النصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

غاياردو في ورطة بسبب الدفاع

وفقد غاياردو، المدافع لويز فيليبي، بعد تعرضه لإصابة في مواجهة ضمك دون أن يصطدم بأي لاعب، وأثبتت الفحوصات غيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، ليتم استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية 2023.

وأُصيب مهند الشنقيطي في العضلة الخلفية، فيما يُعاني عمر هوساوي من آلام بسبب جراحة سابقة في مكان الأسياخ الطبية التي وضعت له سابقًا، وخضع لعملية جراحية لإزالتها، ولم يتحدد موعد عودتهما حتى الآن.

وتلقى غاياردو صدمة جديدة بالأمس، بعد إصابة أحمد بامسعود في مباراة الاتحاد ضد الرائد، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 66، وتؤكد التقارير الاشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

كما لن يستطيع غاياردو الدفع بالمصري أحمد حجازي، لعدم قيده في القائمة المحلية، ومدالله العليان الذي تعرض للطرد أمام الرائد، والمصاب سويلم المنهالي، بالإضافة إلى أحمد شرحيلي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم.