فلومينينسي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023 الوزير الراجحي يرعى حفل إخاء ويدشن إستراتيجية الـ 27 مبادرة الدوسري يطلق الإستراتيجية والهوية الجديدة لهيئة تنظيم الإعلام المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا للناشئين بحر ثالث العروض المسرحية في مهرجان الرياض للمسرح نجم مانشستر سيتي يُلمح لموافقته على الانضمام لـ الهلال التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وفلوميننسي هاوي تختتم فعالياتها وتعرّف زوار بوليفارد رياض سيتي بتطبيقها الجديد ناقد يهاجم كريم بنزيما : وش استفدنا منك في الاتحاد درجة الاجتياز المطلوبة في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين
أطلق وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـ تنظيم الإعلام، سلمان الدوسري، مساء اليوم الأحد، الإستراتيجية والهوية الجديدة للهيئة.
وتسعى الهيئة من خلال إستراتيجيتها الجديدة لقيادة الإعلام في المملكة نحو الريادة على المستويين الإقليمي والدولي ورفع جاذبيته الاستثمارية وتعزيز كفاءة كوادره الوطنية.
وتهدف الإستراتيجية إلى رفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 47 مليار ريال بحلول عام 2030 انطلاقًا من أهمية القطاع الذي يعد غنيًّا بالفرص التي يمكن اغتنامها في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالمملكة.