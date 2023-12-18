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الهيئة تسعى نحو الريادة على المستويين الإقليمي والدولي

الدوسري يطلق الإستراتيجية والهوية الجديدة لهيئة تنظيم الإعلام

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
الدوسري يطلق الإستراتيجية والهوية الجديدة لهيئة تنظيم الإعلام
المواطن - فريق التحرير

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أطلق وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـ تنظيم الإعلام، سلمان الدوسري، مساء اليوم الأحد، الإستراتيجية والهوية الجديدة للهيئة.

ريادة إقليمية ودولية

وتسعى الهيئة من خلال إستراتيجيتها الجديدة لقيادة الإعلام في المملكة نحو الريادة على المستويين الإقليمي والدولي ورفع جاذبيته الاستثمارية وتعزيز كفاءة كوادره الوطنية.

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قطاع غني بالفرص

وتهدف الإستراتيجية إلى رفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 47 مليار ريال بحلول عام 2030 انطلاقًا من أهمية القطاع الذي يعد غنيًّا بالفرص التي يمكن اغتنامها في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالمملكة.

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