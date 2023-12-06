أزمة لـ النصر قبل مواجهة الرياض قائمة مانشستر سيتي لـ كأس العالم للأندية 2023 إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو بصحة جيدة الدولار يلامس أعلى مستوى في أسبوعين اعتماد حركة توجيه المعلمين والمعلمات المعينين الجدد بتعليم القصيم قانوني يسخر بعد رفض احتجاج الهلال ضد طرد علي البليهي جماهير الأهلي تدعم ضمك ضد الاتحاد بوتين يدعو ولي العهد لزيارة روسيا قائمة نادي الاتحاد لـ كأس العالم للأندية 2023 تايلور سويفت شخصية عام 2023 بعدما تجاوزت إيراداتها مليار دولار
لامس الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في أسبوعين، اليوم الأربعاء، في حين نزل اليورو مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى مع تزايد الرهان في الأسواق على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس.
وعلى الرغم من أن الأسواق لا تزال تتوقع تخفيضات بما لا يقل عن 125 نقطة أساس لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، العام المقبل، تمكن الدولار من الاستقرار مع تكثيف رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الأخرى.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، 0.01 ب% إلى 103.95 بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 104.10 في وقت سابق.
وانخفض اليورو 0.09 بالمائة إلى 1.0785 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. كما لامس اليورو أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام الجنيه الإسترليني وأدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل الين وأدنى مستوى في ستة أسابيع ونصف الأسبوع مقابل الفرنك السويسري.
وانخفض اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.02 بالمائة إلى 7.1719 للدولار، وذلك بعد يوم من خفض وكالة موديز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للصين إلى سلبية.
جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأربعاء، في المملكة العربية السعودية على النحو التالي: