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وصل سعره نحو 3.75 ريال

الدولار يلامس أعلى مستوى في أسبوعين

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
الدولار يلامس أعلى مستوى في أسبوعين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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لامس الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في أسبوعين، اليوم الأربعاء، في حين نزل اليورو مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى مع تزايد الرهان في الأسواق على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس.

انخفاض مؤشر الدولار

وعلى الرغم من أن الأسواق لا تزال تتوقع تخفيضات بما لا يقل عن 125 نقطة أساس لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، العام المقبل، تمكن الدولار من الاستقرار مع تكثيف رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الأخرى.

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وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، 0.01 ب% إلى 103.95 بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 104.10 في وقت سابق.

سلة العملات الأخرى

وانخفض اليورو 0.09 بالمائة إلى 1.0785 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. كما لامس اليورو أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام الجنيه الإسترليني وأدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل الين وأدنى مستوى في ستة أسابيع ونصف الأسبوع مقابل الفرنك السويسري.

وانخفض اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.02 بالمائة إلى 7.1719 للدولار، وذلك بعد يوم من خفض وكالة موديز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للصين إلى سلبية.

سعر الريال مقابل الدولار

جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأربعاء، في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

  • سجل الدولار الأمريكي نحو 3.75 ريال سعودي.
  • سجل اليورو نحو 4.05 ريال سعودي.
  • سجل الجنيه الإسترليني نحو 4.72 ريال سعودي.
  • سجل الدولار الكندي نحو 2.77 ريال سعودي.
  • سجل الدولار الأسترالي نحو 4.66 ريال سعودي.
  • سجل الين الياباني نحو 0.0282 ريال سعودي.
  • سجل الفرنك السويسري حوالي 4.15 ريال سعودي

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