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الديوان الملكي: وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
الديوان الملكي: وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود
المواطن - فريق التحرير

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمير / بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 16 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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