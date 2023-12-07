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الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٧ مساءً
الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود
المواطن - واس

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر

“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 24 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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