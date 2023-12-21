الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد آل سعود

صلابة الهلال الدفاعية تُصعب مهمة أبها القتل حدًّا بجانيين أزهقا روح شخص خنقًا ورشّا المبيد الحشري داخل فمه الإصابة تبعد بانيغا وشراحيلي عن الشباب المدني يحذر من طقس الـ72 ساعة: ابقوا في أماكن آمنة 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي شراكة لتبادل الخبرات وإقامة المبادرات مع مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا ضمك يواصل تألقه في دوري روشن ويتجاوز الطائي الخليج يواصل صحوته ويعبر الفيحاء بثلاثية أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 9 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.