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الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد آل سعود

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد آل سعود
المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 9 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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