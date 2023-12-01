الديوان الملكي: وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.