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الصلاة عليه بعد عصر اليوم في المسجد الحرام

الديوان الملكي: وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
الديوان الملكي: وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود
المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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