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يصلى عليها بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ مساءً
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز
المواطن - واس

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي ”

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 1 / 6 / 1445 هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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