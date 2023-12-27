الذكاء الاصطناعي الأكثر شعبية في العالم

يعد روبوت الدردشة “شات جي بي تي” أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر شعبية على مستوى العالم لعام 2023، بفضل المزايا التي يقدمها إذ يمكنه تنفيذ مجموعة من المهام بدءًا من التخطيط لجدول الأشخاص الأسبوعي وحتى كتابة سيرة ذاتية مفصلة.

أكثر من 14 مليار زيارة

وسجل “شات جي بي تي” أكثر من 14 مليار زيارة في الفترة من سبتمبر 2022 وحتى أغسطس من هذا العام، وذلك وفقًا لاستطلاع جديد أجرته شركة كتابة المحتوى عبر الإنترنت “رايت بادي دوت إيه آي”.

وقامت الشركة بتحليل أكثر من 3 آلاف أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام برنامج تحسين محركات البحث “SEMrush” لتحديد الأدوات الأكثر استخدامًا لهذا العام.

شعبية روبوت الدردشة

وعلى الرغم من أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى التابعة لـ “جوجل” مثل “بارد” و”كويل بوت” تتمتع بقدرات مماثلة لـ “شات جي بي تي” منها تلخيص النصوص وإعادة صياغتها، فإنها لا تحظى بنفس شعبية روبوت الدردشة الذي طورته “أوبن إيه آي”.

وذكرت “سوزان جونزاليس” المؤسسة والمديرة التنفيذية للمنظمة غير الربحية التي تهدف لتعليم مهارات الذكاء الاصطناعي للأفراد حول العالم: إذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي لأغراض الترفيه فقط، فإنك تفوت فرصة لكسب المال دون الحاجة للحصول على وظيفة رفيعة المستوى أو شهادة جامعية.

أهمية الذكاء الاصطناعي للعالم

وأضافت “جونزاليس” في تصريح سابق لشبكة “سي إن بي سي”: لنفترض أنك تعمل بشكل مستقل أو صاحب عمل صغير، فيمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في تحسين أعمالك أو إدارة المخزون أو تحليل سلوك العملاء أو اكتساب معلومات تنافسية.

وفي الوقت نفسه يرى “بيل جيتس” الملياردير والشريك المؤسس لـ “مايكروسوفت” أن الذكاء الاصطناعي قد يجعل العالم أكثر إنصافًا، بالطبيعة الثورية للذكاء الاصطناعي وتأثيرها المحتمل على الرعاية الصحية والتعليم والقوى العاملة.