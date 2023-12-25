الذكاء الاصطناعي يتنبأ بشكل الهواتف في المستقبل

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بدأ الخبراء في تصور شكل الهواتف الذكية في المستقبل، وكيف قد تبدو خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي يشهد به هذا القطاع تطورًا متسارعًا.
واستخدم موقع “موبايلز” البريطاني المتخصص في أخبار الهواتف الذكية، تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستقبل الهواتف.
بدأ الخبراء في تصور شكل الهواتف الذكية في المستقبل، وكيف قد تبدو خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي يشهد به هذا القطاع تطورًا متسارعًا. واستخدم موقع “موبايلز” البريطاني المتخصص في أخبار الهواتف الذكية، تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستقبل الهواتف.
ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن الخبير في الهواتف أمريت تشاثا، قوله: “بالنظر إلى مستقبل صناعة الهواتف المحمولة، من المثير النظر في إمكانيات أجهزة أكثر استدامة”.
وأضاف: “من قدرات الشحن التي تعتمد على الطاقة الشمسية، إلى التصاميم الخارجية الأكثر قوة وقابلية للتكيف، يمكن أن تتغير الهواتف الذكية بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة لتلبية الاحتياجات البيئية”.