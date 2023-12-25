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ستكون مصنوعة من مواد مرنة لتجنب كسرها

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بشكل الهواتف في المستقبل

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
الذكاء الاصطناعي يتنبأ بشكل الهواتف في المستقبل
المواطن - فريق التحرير

بدأ الخبراء في تصور شكل الهواتف الذكية في المستقبل، وكيف قد تبدو خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي يشهد به هذا القطاع تطورًا متسارعًا.

تصور لشكل الهواتف بالمستقبل

واستخدم موقع “موبايلز” البريطاني المتخصص في أخبار الهواتف الذكية، تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستقبل الهواتف.

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بدأ الخبراء في تصور شكل الهواتف الذكية في المستقبل، وكيف قد تبدو خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي يشهد به هذا القطاع تطورًا متسارعًا. واستخدم موقع “موبايلز” البريطاني المتخصص في أخبار الهواتف الذكية، تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستقبل الهواتف.

مواصفات الهواتف في المستقبل

  • ستكون مصنوعة من مواد مرنة لتجنب كسرها أو تعرضها للتلف.
  • سيصبح شحنها متاحًا بالطاقة الشمسية، ويعتقد أن هذا الأمر سيوفر عمرًا أطول للبطارية.
  • ستتوفر على تكنولوجيا الإصلاح الذاتي.
  • سيستخدم المصنعون المواد المعاد تدويرها لتقليل التأثير المناخي.
  • سيتم توفير الهواتف بشاشات وأسطح مبتكرة لتجنب سقوطها من أيدي مستخدميها.

أجهزة أكثر استدامة

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن الخبير في الهواتف أمريت تشاثا، قوله: “بالنظر إلى مستقبل صناعة الهواتف المحمولة، من المثير النظر في إمكانيات أجهزة أكثر استدامة”.

وأضاف: “من قدرات الشحن التي تعتمد على الطاقة الشمسية، إلى التصاميم الخارجية الأكثر قوة وقابلية للتكيف، يمكن أن تتغير الهواتف الذكية بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة لتلبية الاحتياجات البيئية”.

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