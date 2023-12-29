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الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 3 سنوات

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ مساءً
الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 3 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام، مدعومة بتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تخفيف سياسته النقدية في مارس من العام المقبل.

عام متقلب

وارتفع المعدن الأصفر نحو 14 بالمائة منذ بداية العام الجاري المتقلب، الذي شهد تحرك الأسعار بين مستويات متدنية بالقرب من 1800 دولار، في وقت سابق من العام وفي أكتوبر، وصعودها إلى مستوى قياسي عند 2135.40 دولار في الرابع من ديسمبر.

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وقالت دانييلا كورسيني، الخبيرة الاقتصادية في إنتيسا سان باول: “في حالة التوقعات القوية بشأن التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي وحدوث تصعيد غير متوقع في المخاطر الجيوسياسية، فقد يسجل الذهب مستويات قياسية جديدة، ويكون 2300 دولار هو الحد الأقصى المحتمل”.

ويتجه مؤشر الدولار نحو الانخفاض اثنين بالمائة في عام 2023.

وتحوم العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها منذ يوليو.

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