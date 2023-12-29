ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباريات الجمعة الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 3 سنوات الأهلي يهزم الخليج بشق الأنفس أمطار غزيرة على الشرقية تستمر إلى الغد النصر يبحث عن رد اعتباره أمام التعاون بعد خسارة الدور الأول شاهد .. كيف رحب رئيس الفيفا بمشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2025 ؟ هل تتسبب المحليات الصناعية في الإصابة بـ السرطان؟ التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الأهلي والخليج جيسوس يحسم الجدل .. هل يضم بديل نيمار في يناير ؟ هدف: لا يمكن الاستفادة بأكثر من برنامج تدريبي في نفس المسار
ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام، مدعومة بتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تخفيف سياسته النقدية في مارس من العام المقبل.
وارتفع المعدن الأصفر نحو 14 بالمائة منذ بداية العام الجاري المتقلب، الذي شهد تحرك الأسعار بين مستويات متدنية بالقرب من 1800 دولار، في وقت سابق من العام وفي أكتوبر، وصعودها إلى مستوى قياسي عند 2135.40 دولار في الرابع من ديسمبر.
وقالت دانييلا كورسيني، الخبيرة الاقتصادية في إنتيسا سان باول: “في حالة التوقعات القوية بشأن التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي وحدوث تصعيد غير متوقع في المخاطر الجيوسياسية، فقد يسجل الذهب مستويات قياسية جديدة، ويكون 2300 دولار هو الحد الأقصى المحتمل”.
ويتجه مؤشر الدولار نحو الانخفاض اثنين بالمائة في عام 2023.
وتحوم العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها منذ يوليو.