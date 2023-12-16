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حقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%

الذهب يغلق منخفضًا مع ارتفاع الدولار

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
الذهب يغلق منخفضًا مع ارتفاع الدولار
المواطن - فريق التحرير

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انخفض سعر الذهب عالميًا بالدولار ليصل سعر أونصة الذهب إلى 2019 دولارًا، اليوم السبت، لكنها حققت مكاسب أسبوعية، بضغط من ارتفاع قيمة الدولار واستيعاب الأسواق لخطط خفض الفائدة في العام المقبل.

انخفاض سعر الدولار

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير، بنسبة 0.45% أو 9.2 دولار إلى 2035.7 دولار للأوقية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%.

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وارتفع مؤشر الدولار، الذي تقاس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.60% إلى 102.56 نقطة، في تمام الساعة 09:39 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تحركات الذهب والدولار

وجاءت تحركات الذهب والدولار، في أعقاب استيعاب الأسواق لقرار تثبيت الفائدة في الولايات المتحدة الأربعاء، والذي كشف الاحتياطي الفيدرالي بعده عن توقعات بخفض تكاليف الاقتراض في العام المقبل.

تكبد الدولار وعوائد سندات الخزانة خسائر حادة خلال الجلستين الماضيين، فيما انتعشت الأسهم والذهب، حيث عاود الأخير الارتفاع فوق مستوى ألفي دولار مرة أخرى وبدا في طريقه نحو إغلاق قياسي في تعاملات الخميس قبل أن يقلص مكاسبه عند إنهاء الجلسة.

سعر الذهب في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بالمملكة العربية السعودية، نحو 213.09، ريال أي ما يعادل نحو 56.82 دولار.

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 243.53 ريال، أي ما يعادل نحو 66.94 دولار، وعيار 22 نحو 223.24 ريال، وعيار 18 نحو (182.65) ريال. كما سجل الجرام عيار 14 نحو 142.06 ريال، أي ما يعادل نحو 33.88 دولار.

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