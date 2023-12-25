الرئيس التنفيذي لـ كأس آسيا: التسجيل بمنصة هيّا يُسهل مهمة دخول أصحاب السيارات لقطر

قال جاسم الجاسم الرئيس التنفيذي لبطولة كأس آسيا 2023: إن التسجيل في منصة هيّا بالنسبة لأصحاب السيارات القادمين من السعودية سيسهل من عملية دخولهم إلى قطر لحضور مباريات أمم آسيا المقبلة.

وتحدث الجاسم في برنامج “كورة روتانا” قائلًا: “التسجيل في منصة هيّا يُسهل على أصحاب السيارات القادمين من السعودية إلى قطر، الدخول لقطر في مسار سريع وبمنتهى السهولة لحضور المباريات في كأس آسيا”.

وأضاف: “صاحب السيارة يُسجل بياناته هو ومن معه، ويدخل بمنتهى السهولة والسرعة إلى قطر، والتسجيل في منصة هيّا اختياري بالطبع”.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم أعلن يوم 28 فبراير الماضي عن انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2023 في قطر، خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير من العام المقبل، بعد انسحاب الصين من تنظيم البطولة.