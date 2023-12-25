الرئيس التنفيذي لـ كأس آسيا: التسجيل بمنصة هيّا يُسهل مهمة دخول أصحاب السيارات لقطر هدية تنتظر لاعبي الاتحاد في حال الفوز على النصر جيرارد يطلب ضم نجم الأهلي الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية ترتيب الدوري السعودي بعد ختام منافسات الجولة الـ 18 شرط واحد لاستفادة الأعزب من دعم سكني لحظة انفجار مصنع للنيكل في إندونيسيا الوحدة يصعد مركزًا بثلاثية في الرياض السعودية ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن الإسعاف الجوي يتدخل لإنقاذ طفل من مشكلة بالقلب
قال جاسم الجاسم الرئيس التنفيذي لبطولة كأس آسيا 2023: إن التسجيل في منصة هيّا بالنسبة لأصحاب السيارات القادمين من السعودية سيسهل من عملية دخولهم إلى قطر لحضور مباريات أمم آسيا المقبلة.
وتحدث الجاسم في برنامج “كورة روتانا” قائلًا: “التسجيل في منصة هيّا يُسهل على أصحاب السيارات القادمين من السعودية إلى قطر، الدخول لقطر في مسار سريع وبمنتهى السهولة لحضور المباريات في كأس آسيا”.
وأضاف: “صاحب السيارة يُسجل بياناته هو ومن معه، ويدخل بمنتهى السهولة والسرعة إلى قطر، والتسجيل في منصة هيّا اختياري بالطبع”.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم أعلن يوم 28 فبراير الماضي عن انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2023 في قطر، خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير من العام المقبل، بعد انسحاب الصين من تنظيم البطولة.
الرئيس التنفيذي لبطولة كأس آسيا يكشف تفاصيل خدمة المسار السريع للسيارات لمن يدخل قطر بسيارته أثناء البطولة #كورة_روتانا #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/WTqmzANhsK
— برنامج كورة (@korarotana) December 24, 2023