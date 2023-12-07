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الرئيس الروسي يغادر الرياض

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
الرئيس الروسي يغادر الرياض
المواطن - واس

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غادر فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له، الرياض مساء اليوم، عَقِب الزيارة التي قام بها للمملكة.

وكان في وداع فخامته، بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان “الوزير المرافق”، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد, وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف, ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي, ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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