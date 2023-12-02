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في الجولة الـ15 من دوري روشن

الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الوحدة

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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عاد الفريق الكروي الأول بنادي الرائد لطريق الانتصارات، وذلك بعد الفوز على الوحدة بثنائية دون رد في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الرائد ضد الوحدة

وسجل المغربي محمد فوزير الهدف الأول لرائد التحدي في الدقيقة الـ44 من ركلة جزاء.

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الرائد ضد الوحدة

وفي الشوط الثاني، سجل النجم الجزائري أمير سعيود الهدف الثاني لرائد التحدي في الدقيقة الـ69.

الرائد ضد الوحدة

وبعد المباراة، أصبح رصيد رائد التحدي 12 نقطة في المركز الـ17 ” قبل الأخير”، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 19 نقطة في المركز العاشر.

وكانت مباريات الجولة الـ15 من دوري المحترفين السعودي، انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل الرياض والحزم بدون أهداف، وفوز الأهلي على أبها بـ 6 أهداف، وفوز الاتحاد على الخليج بنتيجة 4- 2.

وبالأمس، فاز ضمك على الفيحاء بنتيجة 4- 2، وفاز الهلال على النصر بثلاثية دون رد.

وضمن مواجهات اليوم، فاز الأخدود على الاتفاق بهدف دون رد، وفاز التعاون على الشباب بنتيجة 2-1.

 

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