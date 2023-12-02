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خلال مواجهة الوحدة اليوم

الرائد يسعى لتصحيح المسار

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
الرائد يسعى لتصحيح المسار
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة الوحدة اليوم.

مباراة اليوم بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الوحدة، مساء اليوم السبت، مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

الرائد يسعى للفوز

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتصحيح مساره وحصد 3 نقاط جديدة في رحلته نحو الابتعاد عن المراكز الأخيرة، وتحقيق الفوز الثالث بدوري روشن السعودي هذا الموسم.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

وكان الفريق الريداوي قريبًا من تحقيق الفوز في الجولة الماضية أمام الطائي، وتقدم بنتيجة 3\1، قبل أن تستقبل شباكه 3 أهداف في الدقائق الأخيرة، ليخسر برباعية، ويتأزم موقفه، فيما يسعى الوحدة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه ومواصلة التقدم.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر spl

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