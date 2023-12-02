الرائد يسعى لتصحيح المسار

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة الوحدة اليوم.
ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الوحدة، مساء اليوم السبت، مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.
ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتصحيح مساره وحصد 3 نقاط جديدة في رحلته نحو الابتعاد عن المراكز الأخيرة، وتحقيق الفوز الثالث بدوري روشن السعودي هذا الموسم.
وكان الفريق الريداوي قريبًا من تحقيق الفوز في الجولة الماضية أمام الطائي، وتقدم بنتيجة 3\1، قبل أن تستقبل شباكه 3 أهداف في الدقائق الأخيرة، ليخسر برباعية، ويتأزم موقفه، فيما يسعى الوحدة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه ومواصلة التقدم.