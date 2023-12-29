Icon

تحذير: وجبة البروستد خطر على مرضى القلب والضغط Icon أسعار النفط تنهي 2023 على تراجع Icon الضباب الكثيف يغطي عرعر ويزيد الأجواء جمالًا Icon سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة Icon صحوة الخليج تُهدد الأهلي Icon الدفاع المدني : ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية Icon علي معلول يخطف الأنظار بكأس السوبر Icon كل ما تود معرفته عن كأس السوبر الإيطالي بالرياض Icon طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور Icon الأرصاد : أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات البرد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الرائد يطمح لاستغلال ظروف أبها

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
الرائد يطمح لاستغلال ظروف أبها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لتجاوز عقبة أبها، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

مباراة اليوم بدوري روشن

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرائد ضد أبها، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

الفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي

الفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها صاحب المركز الـ17.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

الرائد يسعى لتجاوز أبها

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد نجاحه في الفوز على الاتحاد بنتيجة 3\1 في الجولة الماضية، ويأمل لاستغلال تراجع أبها، وتحقيق الفوز الثاني تواليًا والتقدم في الترتيب.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تضميد جراحه بعد الخسارة ضد الهلال بسباعية دون رد في الجولة الماضية، وتحقيق نتيجة إيجابية؛ تُساعده في الهروب من شبح الهبوط الذي يُلاحقه.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي المصري الرابع عالميًا
آخر الاخبار

الأهلي المصري الرابع عالميًا

آخر الاخبار
“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية في الدرعية لجمال الخيل
السعودية اليوم

“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف
وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS

وظائف
وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف
وظائف

وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف

وظائف
عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول حاسمة
السعودية اليوم

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول...

السعودية اليوم
برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي
الرياضة

برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي

الرياضة
37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية
وظائف

37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه