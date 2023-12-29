الرائد يطمح لاستغلال ظروف أبها

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لتجاوز عقبة أبها، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

مباراة اليوم بدوري روشن

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرائد ضد أبها، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها صاحب المركز الـ17.

الرائد يسعى لتجاوز أبها

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد نجاحه في الفوز على الاتحاد بنتيجة 3\1 في الجولة الماضية، ويأمل لاستغلال تراجع أبها، وتحقيق الفوز الثاني تواليًا والتقدم في الترتيب.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تضميد جراحه بعد الخسارة ضد الهلال بسباعية دون رد في الجولة الماضية، وتحقيق نتيجة إيجابية؛ تُساعده في الهروب من شبح الهبوط الذي يُلاحقه.