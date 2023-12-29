الرائد يقلب الطاولة على أبها ويصعد 5 مراكز في ترتيب دوري روشن

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الرائد، فوزًا كبيرًا ومثيرًا على أبها بنتيجة 4- 3 في الجولة الـ19 من دوري روشن.
الشوط الأول، كان انتهى بتفوق فريق أبها بنتيجة 2- 1، حيث سجل لأبها اللاعب حسن العلي في الدقيقتين الـ 17 والـ 45، بينما سجل لفريق رائد التحدي اللاعب خالد السبيعي في الدقيقة الـ22.
وفي الشوط الثاني، سجل رائد التحدي الهدفين الثاني والثالث عبر اللاعب محمد فوزير، وكريم البركاوي في الدقيقتين الـ 47 والـ50، ثم تعادل أبها بالهدف الثالث عبر محترفه فابيان آرييل في الدقيقة الـ68.
وعند حلول الدقيقة الـ97 من الوقت بدل الضائع، سجل اللاعب جونزاليس الهدف الرابع لرائد التحدي من ضربة رأسية.
بهذا الفوز صعد رائد التحدي من المركز الـ16 للمركز الـ11 في ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز الـ17.
هدددددف!⚽
حسن العلي يسجل أول الأهداف لـ #أبها⚽🔥
الرائد 0 × 1 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/SMDSZD9HBp
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
هدددددف!⚽
خالد السبيعي يعادل النتيجة سريعاً لـ #الرائد ⚽🔥
الرائد 1 × 1 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/mKsbnbYeHH
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
هدددددف!⚽
حسن العلي يضيف الثاني لـ #أبها ⚽🔥
الرائد 1 × 2 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/021DnH3nTs
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
هدددددف!⚽
محمد فوزير يضيف ثاني الأهداف لـ #الرائد ⚽🔥
الرائد 2 × 2 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/JFCvGkg0vW
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
هدددددف!⚽
رأسية كريم البركاوي تعلن الهدف الثالث لـ #الرائد ⚽🔥
الرائد 3 × 2 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/qHE5gxFMtB
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
هدددددف!⚽
فابيان نوغيرا يسجل ثالث الأهداف لـ #أبها ⚽🔥
الرائد 3 × 3 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/I3LVJPgySI
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
هدددددف!⚽
عمر جونزاليس يضيف الهدف الرابع لـ #الرائد ⚽🔥
الرائد 4 × 3 أبها#دوري_روشن_السعودي #الرائد_أبها | #SSC pic.twitter.com/CNx80v9T3J
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023