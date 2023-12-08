الربيعة بعد إلغاء تراخيص شركات عمرة: لن نتهاون

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أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، أن راحة وخدمة ضيوف الرحمن أولوية قصوى.
وقال وزير الحج والعمرة تعليقًا على قرار إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة: “لن نتهاون في محاسبة أيّ شخص أو شركة، فنحن نهدف لتحقيق تجربة مثاليّة؛ لكلّ معتمر وحاج”.
وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت عبر حسابها في منصة “إكس”، إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة؛ نظرًا للتقصير في بعض الالتزامات تجاه المعتمرين، والتهاون في تقديم الخدمات، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات، وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة.