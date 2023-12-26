الرعي ممنوع في محمية الإمام تركي باستثناء واحد نسخة جديدة من سيارة JAECOO J7 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس في 2024 تسبب في طرده .. خطأ فابينيو يُهدي النصر الهدف الثالث حمدالله يواصل إبداعاته ويضيف الهدف الثاني لـ الاتحاد إعفاء مواطني دول الخليج والأردن من تأشيرة زيارة بريطانيا بدءًا من 2024 النصر يستغل معاناة الاتحاد ويسجل ثنائية في الشوط الأول واتساب ويب يختبر إمكانية مشاركة الحالات أب يطعن زوجته ويخنق أطفاله في جريمة مروعة تهز باريس 4 أهداف لندوة دور المعلم في الكشف عن الطلاب الموهوبين غدًا تاليسكا يُعزز من تقدم النصر بالهدف الثاني
قالت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم: إن الرعي داخل نطاق المحمية، مخصص فقط لأهالي المجتمع المحلي المصرح لهم.
وأضافت الهيئة أنه يُسمح بالرعي لأبناء المجتمع المحلي من أهالي المراكز والقرى والهجر داخل نطاق المحمية؛ وذلك بعد الحصول على تصريح من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وبالتنسيق مع مركز الإمارة المختص، مع تحديد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلو مترات من نطاق المركز أو القرية أو الهجرة.
وشددت على أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق مخالفي أنظمة الرعي حفاظًا على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي الذي تزخر به محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأشارت الهيئة إلى أن ضوابط الرعي داخل المحمية وجميع المعلومات المتعلقة بالتصاريح وكيفية استخراجها متاحة عبر المنصات الرسمية والموقع الإلكتروني للمحمية عبر الرابط: هنا.