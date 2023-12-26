الرعي ممنوع في محمية الإمام تركي باستثناء واحد

قالت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم: إن الرعي داخل نطاق المحمية، مخصص فقط لأهالي المجتمع المحلي المصرح لهم.

وأضافت الهيئة أنه يُسمح بالرعي لأبناء المجتمع المحلي من أهالي المراكز والقرى والهجر داخل نطاق المحمية؛ وذلك بعد الحصول على تصريح من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وبالتنسيق مع مركز الإمارة المختص، مع تحديد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلو مترات من نطاق المركز أو القرية أو الهجرة.

عقوبات

وشددت على أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق مخالفي أنظمة الرعي حفاظًا على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي الذي تزخر به محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأشارت الهيئة إلى أن ضوابط الرعي داخل المحمية وجميع المعلومات المتعلقة بالتصاريح وكيفية استخراجها متاحة عبر المنصات الرسمية والموقع الإلكتروني للمحمية عبر الرابط: هنا.