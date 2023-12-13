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تجدونها في جنبات معرض جدة للكتاب

“الرقص على نغم الرصاص” رواية سعودية خالصة من الفكرة حتى الغلاف

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
“الرقص على نغم الرصاص” رواية سعودية خالصة من الفكرة حتى الغلاف
المواطن - فريق التحرير

دشنت الكاتبة السعودية ثناء المحمد و “دار تكوين” للطباعة والنشر إصدارهما “الرقص على نغم الرصاص” وهو عبارة عن الكتاب الأول للكاتبة، فيما يأتي كتتويج لتجربتها في أنواع مختلفة من الكتابة على مدى سنوات مضت في بلاط الصحافة وبعض الورش والمدونات، ويحمل الكتاب بين دفتيه رواية أدبية مختلفة من وحي الأدب العميق.

وأوضحت الكاتبة ثناء المحمد أن نية إصدار الكتاب كانت تراودها ملياً حتى تكونت لديها فكرة عامة لروايتها “الرقص على نغم الرصاص” عام 2017، ولكن كانت تنقصها القوة الكافية لتنطلق بالكتابة، وأضافت: في 17/ مايو من هذا العام انطلقت على بركة الله واسترسلت بالكتابة والانعزال عن العالم الخارجي إلى أن ظهر هذا الجهد وتكلل بطباعة الكتاب في شهر ديسمبر الحالي ولله الحمد.

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واختتمت المحمد حديثها بذكر قصة الغلاف الذي يحمل رسمًا تجريديًا من إبداعها ويجسد شخصيتين ذكراً وأنثى يرقصان ويصل بينهما خيط أحمر، حيث يسمى هذا النوع من الفن بـ فن الخط الواحد المتصل، في حين يترجم الرسم أسطورة خيط القدر الأحمر اليابانية، حيث يعتقد اليابانيون بأن هناك خيط قدر غير مرئي يربط بين الأزواج منذ نشأتهم، مهما كان البعد زمانياً او مكانياً، ويظل هذا الخيط قوة لا تقهر تجمعهما وتجعلهما مترابطين رغم الصعوبات.

الجدير بالذكر أن الرواية طبعت بفضل دار تكوين للطباعة والنشر والتي أولت الكتاب اهتماماً بالغاً ومن المقرر أن يكون متواجداً بين مطبوعاتها في معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته القادمة بمشيئة الله.

 

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