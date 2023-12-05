الرياض تحتضن الملتقى الأول لجمعيات التوحد على مستوى السعودية

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تستعد اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد لإطــلاق “الملتقى الأول لجمعيات التوحد” على مستوى المملكة، برعاية سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحــان آل سعود، رئيسها الفخري، صــبـــاح السبت 09/ ديسمبر 2023م بحــضــور 32 جمعية متخصصة من حول المملكة.
ويشارك في الملتقى عدد من المتحدثين من رؤساء الجمعيات ونخبة من المتخصصين في التوحد والتقنية والاستدامة المالية والتسويق والاقتصــاد، وسيشهد الملتقى إبرام اتفاقيات تعاون هامة مع أبرز الشركات والجهات ذات العلاقة بشأن توفير الخدمات لجمعيات التوحد في المملكة في عدة مجالات مختلفة، كالصحة والتقنية والتدريب والتأهيل وأكثر.
يهدف الملتقى الأول لإحداث النهضة لجمعيات التوحد في القطاع عبر تطوير الخدمات المقدمة لذوي التوحــد من خلال الاستفادة من تجارب الجمعيات المتميزة ودعم ومساندة الجمعيات المتخصصة وتمكينها من مواكبة التطورات التقنية وتعزيز التحول الرقمي لاسيما التطرق لسبل تطوير أدوات التمويل المبتكر لدعم الاستدامة المالية.