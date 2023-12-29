Icon

أسر التوحد تقدم 12 بطلًا عبر مسرحية صالة 4 في الشرقية Icon الرياض تنافس بقوة على لقب المركز المالي الأول بمنطقة الشرق الأوسط Icon زراعة مليون شجرة في واحة بريدة Icon اتفاق بـ 14 مليون دولار بين أرامكو فنتشرز وشركة صينية لتعزيز صحة المرأة Icon الهند توسع شراكتها مع السعودية بحثًا عن المزيد من نفط الشرق الأوسط Icon وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes Icon ضبط مواطن دخل بمركبته الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز Icon 10 ضوابط لاستخدام اسم السعودية كعلامة تجارية Icon وظائف شاغرة لدى روشن العقارية Icon الزكاة: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات حتى 30 يونيو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عقب قرار توفيق أوضاع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالمملكة

الرياض تنافس بقوة على لقب المركز المالي الأول بمنطقة الشرق الأوسط

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
الرياض تنافس بقوة على لقب المركز المالي الأول بمنطقة الشرق الأوسط
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تسعى الرياض إلى المنافسة بقوة على لقب المركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط في عام 2024، بعدما وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذات العلاقة.

الرياض المركز المالي للمنطقة

وقالت صحيفة “المونيتور”: إن المملكة العربية السعودية تنافس بقوة على أن تصبح المركزي المالي الإقليمي الأول بالمنطقة، ويعد هذا الأمر جزءًا من الجهود التي يبذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإبعاد الاقتصاد السعودي عن النفط وجذب الأعمال الأجنبية إلى المملكة.

قد يهمّك أيضاً
جريان السيول في شعيب بواط شمال غرب المدينة المنورة

جريان السيول في شعيب بواط شمال غرب المدينة المنورة

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء أشار إلى وضع ضوابط العقود للشركات التي ليس لديها مقرات إقليمية في المملكة العربية السعودية.

الموعد النهائي لنقل المقرات

وبحسب رويترز، يأتي القرار قبل أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته المملكة العربية السعودية في يناير 2024 للشركات لنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة أو المخاطرة بخسارة مئات المليارات من الدولارات في العقود الحكومية المربحة.

ولم يكشف البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء عن اللوائح. وليس من الواضح ما إذا كانت تسمح للحكومة بمنح العقود للشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية.

حزمة إعفاء ضريبي للشركات الأجنبية

وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: إن الموعد النهائي للتحرك سيتم تنفيذه، حتى في الوقت الذي تكافح فيه الشركات الأجنبية للوفاء بالموعد النهائي الذي حددته الحكومة.

أعلنت السعودية تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية. وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي إلغاء ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.

برنامج نقل المقرات الإقليمية

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.

يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخرًا، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية.

شركات نقلت مقراتها للرياض

وفي بداية عام 2023، بلغ عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض إلى 80 ارتفاعًا من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت في العاصمة السعودية مقرًّا إقليميًّا لها في أكتوبر قبل الماضي، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي المصري الرابع عالميًا
آخر الاخبار

الأهلي المصري الرابع عالميًا

آخر الاخبار
“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية في الدرعية لجمال الخيل
السعودية اليوم

“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف
وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS

وظائف
وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف
وظائف

وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف

وظائف
عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول حاسمة
السعودية اليوم

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول...

السعودية اليوم
برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي
الرياضة

برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي

الرياضة
37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية
وظائف

37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه