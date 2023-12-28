الرياض يُعرقل ضمك ويفوز بهدف غراي

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انتهت، منذ قليل، مباراة الرياض ضد ضمك، في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، باستعادة الفريق صاحب الأرض لتوازنه والفوز بهدف دون رد.
وانطلقت مباراة الرياض ضد ضمك التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بشكل سريع، وظهر فارس الجنوب بشكل أفضل، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في هز الشباك عند الدقيقة 21، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتستمر المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر أصحاب الأرض بشكل أفضل، ونجح أندري غراي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 51 بعد تمريرة مميزة من يحيى الشهري، لتشتعل أجواء المباراة.
وواصل الفريقان محاولاتهما، أملًا في هز الشباك، وكاد الفريق صاحب الأرض أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 81، إلا أن العارضة أبعدت الفرصة، لتنتهي المباراة بتحقيق الرياض لفوز هام في دوري روشن ضد ضمك بهدف نظيف.