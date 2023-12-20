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الزمالك يتعادل مع ساجرادا الأنجولي ويعبر لربع نهائي الكونفيدرالية

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
الزمالك يتعادل مع ساجرادا الأنجولي ويعبر لربع نهائي الكونفيدرالية
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي مباراة ساجرادا الأنجولي ضد الزمالك المصري في رابع جولات دور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك ضد ساجرادا

وكان الفريق الأبيض ضمن التأهل لدور ربع النهائي بعد التعادل في مباراة اليوم.

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وبعد التعادل أصبح رصيد الزمالك 10 نقاط في المركز الأول في المجموعة الثانية ليتأهل لدور الثمانية، بينما أصبح رصيد ساجرادا 4 نقاط.

وكان الفريق الأبيض خسر من فريق المصري البورسعيدي في الدوري المصري يوم الخميس الماضي، وذلك قبل مواجهة فريق ساجرادا.

 

 

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