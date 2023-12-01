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الزوج متغيب فما الموقف في حساب المواطن؟

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
الزوج متغيب فما الموقف في حساب المواطن؟
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن أنه في حال كان الزوج متغيبًا لابد من إرفاق المستندات المطلوبة “محضر تبليغ” من الشرطة أو “صك شرعي بالغياب أو الفقد”، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 73 (شهر ديسمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا 

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حساب المواطن
حساب المواطن

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تمت إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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