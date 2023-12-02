السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل

انهارت الهدنة مجددًا في غزة، بعد توجيه اللوم المتبادل بين حماس من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، في استئناف الحرب بعد انهيار محادثات الهدنة الأخيرة.

انهيار مفاوضات الأسرى

وقال مصدر لـCNN: إن المفاوضات بشأن الرهائن في غزة انهارت بعد إصرار إسرائيل على إطلاق سراح مجموعة من النساء ورفض حماس.

وانهارت المفاوضات، اليوم السبت، بعد أن واصلت إسرائيل إصرارها على إطلاق سراح مجموعة من النساء ورفضت حماس، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات لشبكة CNN.

الأسرى الإسرائيليون

يعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون أن حماس تواصل احتجاز عدد من النساء كرهائن تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 30 عامًا، وتم اختطاف العديد منهن من مهرجان نوفا الإسرائيلي في يوم الـ 7 من أكتوبر، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

وتصر حماس على أن بعض النساء المتبقيات اللاتي تحتجزهن كرهائن يعتبرن جزءًا من قوات الدفاع الإسرائيلية، وهو ما تنفيه إسرائيل.

انهيار اتفاق الهدنة

لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، يشن الجيش الإسرائيلي قصفًا عنيفًا على غزة بعد انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام، فيما يعاني سكان القطاع من ويلات تلك الحرب.

أعلن متحدث صحة غزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 15207 قتلى و40,652 مصابًا. وقال أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، إن 280 من الكوادر الطبية قتلوا وجُرح مئات آخرون منذ اندلاع الحرب، مشيرًا إلى اعتقال 31 آخرين. وأوضح أنه تم استهداف 130 مؤسسة صحية، وإخراج 20 مستشفى عن الخدمة، واستهداف وتدمير 56 سيارة إسعاف.