Icon

فوز بشق الأنفس لـ آرسنال ضد وولفرهامبتون يُهديه صدارة الدوري الإنجليزي Icon خرائط الطقس : أمطار ورياح نشطة على حائل Icon السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل Icon توكلنا خدمات يتيح تفعيل الإشعارات للجهات المهمة Icon فوز صعب لـ الطائي ضد الفتح Icon الأخدود يحقق فوزًا ثمينًا على الاتفاق بهدف Icon تحذير لملايين مستخدمي واتساب من بدء فرض رسوم جديدة في 2024 Icon ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز جيرونا الصعب على فالنسيا Icon ميتا توسع إجراءات سلامة الأطفال لحمايتهم من المحتوى غير اللائق Icon حساب المواطن يوضح طريقة تحويل التابع إلى مستقل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
المفاوضات بشأن الرهائن في غزة

السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

انهارت الهدنة مجددًا في غزة، بعد توجيه اللوم المتبادل بين حماس من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، في استئناف الحرب بعد انهيار محادثات الهدنة الأخيرة.

انهيار مفاوضات الأسرى

وقال مصدر لـCNN: إن المفاوضات بشأن الرهائن في غزة انهارت بعد إصرار إسرائيل على إطلاق سراح مجموعة من النساء ورفض حماس.

قد يهمّك أيضاً
11 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات

11 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات

توضيح من العقاري بشأن رهن العقار وعقد المرابحة

توضيح من العقاري بشأن رهن العقار وعقد المرابحة

وانهارت المفاوضات، اليوم السبت، بعد أن واصلت إسرائيل إصرارها على إطلاق سراح مجموعة من النساء ورفضت حماس، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات لشبكة CNN.

الأسرى الإسرائيليون

يعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون أن حماس تواصل احتجاز عدد من النساء كرهائن تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 30 عامًا، وتم اختطاف العديد منهن من مهرجان نوفا الإسرائيلي في يوم الـ 7 من أكتوبر، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

وتصر حماس على أن بعض النساء المتبقيات اللاتي تحتجزهن كرهائن يعتبرن جزءًا من قوات الدفاع الإسرائيلية، وهو ما تنفيه إسرائيل.

انهيار اتفاق الهدنة

لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، يشن الجيش الإسرائيلي قصفًا عنيفًا على غزة بعد انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام، فيما يعاني سكان القطاع من ويلات تلك الحرب.

أعلن متحدث صحة غزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 15207 قتلى و40,652 مصابًا. وقال أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، إن 280 من الكوادر الطبية قتلوا وجُرح مئات آخرون منذ اندلاع الحرب، مشيرًا إلى اعتقال 31 آخرين. وأوضح أنه تم استهداف 130 مؤسسة صحية، وإخراج 20 مستشفى عن الخدمة، واستهداف وتدمير 56 سيارة إسعاف.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته
السعودية اليوم

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد...

السعودية اليوم
الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط...

الرياضة
التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض
الرياضة

التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض

الرياضة
جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا

آخر الاخبار
جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
حصاد اليوم

جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

حصاد اليوم
التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل
السعودية اليوم

التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030 في الرياض
السعودية اليوم

محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه