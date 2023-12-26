السجل العقاري يستقبل طلبات أهالي حي العاقول بالمدينة المنورة

بدأت في المدينة المنورة أعمال التسجيل العقاري عبر منصة السجل العقاري، وذلك للنطاق المحدد في حي العاقول، ويستمر التسجيل حتى 28 مارس 2024م.

تسجيل حي العاقول

ودعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق حي العاقول بالمدينة المنورة إلى تسجيل بيانات عقاراتهم في المنصة عبر الرابط واستيفاء متطلبات التسجيل التي تشمل الهوية الوطنية لمالك العقار، وصك تملّك إلكتروني محدّث.

ويعدّ حي العاقول بالمدينة المنورة، واحداً من 48 حياً شملتها المرحلة الثالثة من مراحل السجل العقاري التي تستهدف 368565 قطعة عقارية، في الرياض، والدمام، والمدينة المنورة.

إطلاق السجل العقاري

ويمثّل إطلاق التسجيل العيني للعقار في المدينة المنورة نقلة نوعية للقطاع العقاري بزيادة موثوقية صكوك الملكية العقاري، وتعزيز الشفافية بدقة بياناتها، ودعم جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع.

مهلة التسجيل

وكانت الهيئةُ العامة للعقار دعتْ ملاك العقارات في 48 حي بمدينة الرياض والدمام والمدينة المنورة لتسجيل عقاراتهم في ” السجل العقاري “ابتداءً من اليوم الأحد الرابع والعشرين من ديسمبر 2023م الموافق 11 جمادى الآخرة 1445هـ، حتى نهاية اليوم الثامن والعشرين من مارس 2024م الموافق 18 رمضان 1445هـ.

المرحلة الثالثة

وأوضحت الهيئة بأنَّ هذه المرحلة تُعد هي المرحلة الثالثة في رحلة أعمال السجل العقاري وتشمل 46 حي بمدينة الرياض هي : حي الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق ، الخير ، العارض، النرجس، القيروان، الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين، النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات، المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة ، النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، القادسية ، إضافة إلى حي واحد بمدينة الدمام هو حي الشعلة ، وحي واحد في المدينة المنورة هو حي العاقول .