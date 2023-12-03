جدة تستعد لاستقبال عشاق كأس العالم للأندية 2023 السجن والغرامة لكل من يعرض ذوي الإعاقة للإساءة أو الاستغلال برقية تهنئة من الراجحي لـ جمعية مودة: إنجاز يبرهن الكفاءة الاستثنائية 6 أهداف مثيرة تُنهي مباراة مان سيتي ضد توتنهام بالتعادل سبب رفض Liverpool ضم كيليان مبابي وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور في حادث مروري موعد مباراة الاتحاد ضد سباهان أصفهان والقنوات الناقلة أجواء دافئة بشكل ملحوظ على معظم المناطق الليلة جيسوس: الهلال عانى من هذا الأمر قبل مواجهة نساجي 3 استفسارات وإجاباتها تهم مستفيدي حساب المواطن
أكدت النيابة العامة أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.
وتابع النيابة العامة، عبر حسابها بمنصة إكس، أن عقوبة كل من قام بفعل يُعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي من (الإهمال- الإساءة- الاستهزاء- الحرمان من الحقوق- الاستغلال بأي شكل من الأشكال)
وأوضحت أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 350 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.