السجن والغرامة لكل من يعرض ذوي الإعاقة للإساءة أو الاستغلال

أكدت النيابة العامة أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.

إهمال وإساءة

وتابع النيابة العامة، عبر حسابها بمنصة إكس، أن عقوبة كل من قام بفعل يُعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي من (الإهمال- الإساءة- الاستهزاء- الحرمان من الحقوق- الاستغلال بأي شكل من الأشكال)

وأوضحت أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 350 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.