السدحان يكشف سبب رفض الجزء الثالث من طاش

كشف الفنان عبدالله السدحان عن سبب رفض مسلسل “طاش” رقابيًّا.

سبب الرفض

وقال السدحان خلال لقاء له مع برنامج الراصد: خلال الفترة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، كان ممنوعًا خروج العنصر النسائي على الشاشة، وكان هذا قرارًا فرديًّا، لم يصدر عن مجلس الوزراء أو القيادة، ثم قال الوزير: لا يوجد مثل هذا القرار فقدمنا طاش الثالث والرابع.

وأضاف: طاش انقسم مرحلتين جزء أول وثانٍ، لم يكن هناك عنصر نسائي أو موضوعات تناقش، فقط مكاتب ومؤسسات ثم توقفنا.

وواصل: بدأنا في الجزء الثالث بناءً على توجيهات الوزير فؤاد الفارسي، حيث استدعانا عندما كنا في عمل بمصر أنا وناصر، وأبلغناه أنه تم رفضه لأن به عنصرًا نسائيًّا، وأشاروا علينا وضع ستارة بسبب وجود فنانات، ولكنه قال: “لا يوجد مثل هذا الكلام”، وتم عمل الجزء الثالث والرابع.