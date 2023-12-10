السدحان يكشف سبب رفض الجزء الثالث من طاش شعبية بايدن تنخفض لأدنى مستوى 10 أشواط نهائية للمحليين وصقّاري المستقبل في مهرجان الصقور الفيفا يُلبي رغبة الاتحاد قبل انطلاق مونديال الأندية خطة دينية نوعية لتعظيم البيت الحرام وتعزيز قدسيته رباعية تُهدي الفوز لـ توتنهام ضد نيوكاسل ضربة قوية لـ ستاربكس تكبدها 11 مليار دولار لحظة اندلاع حريق هائل في مطار بريستول البريطاني موجة رعب بسبب سلالة كورونا الجديدة المتفجرة كم عدد العمالة المنزلية المعفاة من رسوم المقابل المالي؟
كشف الفنان عبدالله السدحان عن سبب رفض مسلسل “طاش” رقابيًّا.
وقال السدحان خلال لقاء له مع برنامج الراصد: خلال الفترة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، كان ممنوعًا خروج العنصر النسائي على الشاشة، وكان هذا قرارًا فرديًّا، لم يصدر عن مجلس الوزراء أو القيادة، ثم قال الوزير: لا يوجد مثل هذا القرار فقدمنا طاش الثالث والرابع.
وأضاف: طاش انقسم مرحلتين جزء أول وثانٍ، لم يكن هناك عنصر نسائي أو موضوعات تناقش، فقط مكاتب ومؤسسات ثم توقفنا.
وواصل: بدأنا في الجزء الثالث بناءً على توجيهات الوزير فؤاد الفارسي، حيث استدعانا عندما كنا في عمل بمصر أنا وناصر، وأبلغناه أنه تم رفضه لأن به عنصرًا نسائيًّا، وأشاروا علينا وضع ستارة بسبب وجود فنانات، ولكنه قال: “لا يوجد مثل هذا الكلام”، وتم عمل الجزء الثالث والرابع.
فيديو | الفنان عبد الله السدحان: في وقت من الأوقات كان ما بين المغرب والعشاء لا يخرج فيها العنصر النسائي على الشاشة بقرار فردي#الراصد pic.twitter.com/iy7p2kGLoz
— الراصد (@alraasd) December 10, 2023