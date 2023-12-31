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حث المفتين على اللين والحكمة

السديس: خطة ضخمة لتعضيد إجابة السائلين عالميًّا

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
السديس: خطة ضخمة لتعضيد إجابة السائلين عالميًّا
المواطن - فريق التحرير

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‏أولت رئاسة الشؤون الدينية بوكالة المسجد النبوي اهتمامًا كبيرًا بإرساء مهام إجابة السائلين؛ لتقديم الخِدمات الدينية المعيارية وتجويدها، وكفاية الأماكن المخصصة، واستحداث وتوسيع دائرة مواقعها داخل المسجد النبوي وساحاته الخارجية، فضلًا عن توفير وسائل التواصل الرقمية؛ لاستقبال استفسارات الزائرين الشرعية والإجابة عليها.

‏وكشف رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، خلال لقاء موسع عقده بمكتبه بوكالة المسجد النبوي بالمدينة، مع المفتين والمشايخ، ومنسوبي إدارة “إجابة السائلين” في المسجد النبوي؛ أن رئاسة الشؤون الدينية أعدت خطة دينية؛ لاستحداث وتوسيع دائرة مواقع إجابة السائلين في المسجد النبوي وساحاته الخارجية؛ لتعزيز توعية وتوجيه زائري المسجد النبوي، ورفع مستوى الوعي الديني والمعرفي لديهم، والرد على استفساراتهم واستشكالاتهم الشرعية، بما يحقق الوسطية والاعتدال، والتيسير في أداء عباداتهم ومناسكهم، باللين والحكمة، والموعظة الحسنة، وبلغات متعددة، واستثمار التقانة والرقمنة، والاتصالات الحديثة، والتطبيقات الذكية، والذكاء الاصطناعي.

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تقديم أرقى الخدمات

‏وحث رئيس الشؤون الدينية منسوبي إدارات إجابة السائلين في المسجد النبوي، على بذل أقصى الجهود، وتقديم أرقى الخِدمات الدينية، وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر، كما طالب المنسوبين بالتوسع في وسائل تقديم الخِدمات الدينية، واستحداث وتهيئة مواقع إجابة السائلين، لتغطي المسجد النبوي وساحاته، والاعتناء بالكتيبات التوجيهية والإرشادية الشرعية؛ القائمة على الإسلام الأصيل، والمنهج الوسط المعتدل، واللغات والترجمة، وإعداد الخطط المستقبلية؛ للرفع من مستوى الخِدمات الدينية المقدمة.

آراء ومقترحات

‏واستمع الشيخ السديس في نهاية اللقاء لآراء ومقترحات منسوبي إجابة السائلين؛ إزاء تعظيم أثر إجابة السائلين وطرقه.. واعدًا إياهم بتبني كل ما من شأنه إبلاغ رسالة المسجد النبوي عالميًّا، وإثراء زائريه دينيًّا.

‏وتعمل إدارة “إجابة السائلين”؛ التي تضم مجموعة مؤهلة علميًّا؛ من العلماء، والقضاة، والمدرسين، على مدار 24 ساعة؛ للإجابة عن تساؤلات واستشكالات زائري المسجد النبوي الشرعية باللغات المختلفة، بالإضافة إلى توعية الزائرين في أمور العقيدة الإسلامية، والعبادات الشرعية، وأحكام المناسك؛ ليؤدوا عباداتهم على علم وبصيرة، على الوجهة الشرعية المطلوبة.

‏وتنتشر مواقع إجابة السائلين بأماكن مركزية في رحاب المسجد النبوي؛ ليسهل لكل زائر الوصول إليها، والإفادة منها.

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