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السديس لعلماء ومشايخ ومدرسي الحرم: دوركم محوري لإبراز القوة التأثيرية لرسالة الحرمين الوسطية Icon التأمينات: يحق للوريث الجمع بين المعاش وراتب العمل بما لا يتجاوز 3 آلاف ريال Icon رائد الآثار المصري: يكشف قصة تفرغ 40 مدرسًا للتنقيب وسر مدينة سعودية جمعت حضارات الأرض Icon تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق بنجلاديشي قتل 3 أشخاص طعنًا بسكين ومقص Icon ارتفاع أسعار النفط وبرميل برنت يقترب من 80 دولارًا Icon مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله Icon تنبيه من رياح نشطة وارتفاع الأمواج في محافظة فرسان Icon 5 مبررات من وزير التعليم لـ “فك” ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم Icon مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للكويت Icon

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أكد أن سياسة الباب المفتوح من الإسلام

السديس لعلماء ومشايخ ومدرسي الحرم: دوركم محوري لإبراز القوة التأثيرية لرسالة الحرمين الوسطية

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
السديس لعلماء ومشايخ ومدرسي الحرم: دوركم محوري لإبراز القوة التأثيرية لرسالة الحرمين الوسطية
المواطن - فريق التحرير

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‏عضدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، سياسة الباب المفتوح؛ من خلال أول لقاء شامل لأصحاب الفضيلة والعلماء ومدرسي المسجد الحرام والمنسوبين؛ للاستماع للأفكار النيرة؛ والمبادرات الوسطية الخيّرة، بهدف إثراء تجربة القاصدين دينياً، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، وتفعيل عمل المنظومة الدينية، وبث رسالة الحرمين عالمياً.

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سياسة الباب المفتوح

و‏أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي: أن رئاسة الشؤون الدينية؛ تنتهج سياسة الباب المفتوح، والتشاور والتحاور مع أصحاب الرأي والخبرة؛ من أصحاب الفضيلة والعلماء، وأئمة ومؤذني ومدرسي ومنسوبي الرئاسة الدينية؛ وصولًا إلى أفضل الآراء، من أجل تحقيق أفضل النتائج والمخرجات المعيارية، والارتقاء بالخِدمات الدينية في الحرمين الشريفين، وإثراء قاصديهما؛ وهي سياسة شرعية، ومن مبادئ الإسلام، قال سبحانه لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَشاوِرهُم فِي الأَمرِ فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقال في وصف المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [الشورى: ٣٨]، وهي كذلك نهج ولاة الأمر -أيدهم الله- في هذه البلاد المباركة، وتعكس تطلعاتهم.

لقاء السديس

‏وقال رئيس الشؤون الدينية في اللقاء المفتوح الأول مع أصحاب الفضيلة والعلماء ومدرسي ومفتي المسجد الحرام بمكتبه في الحرم المكي الشريف: إن رئاسة الشؤون الدينية؛ ترنو للآراء والمقترحات والمبادرات؛ للارتقاء برسالتها الوسطية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وإثراء تجربتهم، وأن أئمة وعلماء ومدرسي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة؛ هم شركاء النجاح، وأن هذا اللقاء سيتبعه لقاءات مفتوحة تشاورية؛ لتتكاتف الجهود ولتتكامل؛ من أجل تعضيد عمل المنظومة الدينية، وبث رسالة الحرمين الوسطية للعالم.

السديس بأول لقاء مع العلماء والمشايخ والمدرسين

‏وأردف بالقول: إن علماء المملكة العربية السعودية، وهيئة كبار العلماء، ومدرسي الحرمين الشريفين؛ محط أنظار العالم، فينبغي تفعيل دورهم واستغلال شرف المكان كقوة تأثيرية؛ في نشر الإسلام الوسطي المعتدل في العالم، من مهد الإسلام ومأرز الإيمان.

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