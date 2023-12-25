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للانطلاق نحو الريادة الدينية العالمية

السديس يطلق مبادرات نوعية في المسجد النبوي

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
السديس يطلق مبادرات نوعية في المسجد النبوي
المواطن - فريق التحرير

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‏في إطار حوكمة عمل المنظومة الدينية بوكالة الرئاسة بالمسجد النبوي، وفق الإستراتيجية المستقبلية لرئاسة الشؤون الدينية، وتوحيد مسارات الأداء في الحرمين، يزور رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي المدينة المنورة غدًا؛ للوقوف ميدانيًّا على تنفيذ مسارات عمل المنظومة الدينية الميدانية في المسجد النبوي؛ بهدف تحقيق المأمول من المستهدفات الإيجابية لرسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية وفق مرتكزات الرئاسة للانطلاق نحو الريادة الدينية العالمية، وتبني الإبداع ونشر الهداية للعالمين.

مبادرات نوعية

‏ويطلق رئيس الشؤون الدينية، خلال زيارته عددًا من المبادرات الدينية النوعية، ويقف عن كثب على مسارات الخِدمات الدينية في المسجد النبوي؛ لضمان تناغمها مع المرتكزات الإستراتيجية المستقبلية للرئاسة؛ وتدعيم رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية، وإبلاغها إلى العالم، ونشر قِيَم الاعتدال والتسامح، والتأكد من إثراء تجربة الزائرين دينيًّا، وترسيخ مكانة المملكة إسلاميًّا وعالميًّا، وتعزيز صورتها الذهنية الإيجابية في وجدان المسلمين والإنسانية.

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‏وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ أن رئاسة الشؤون الدينية حريصة على رفع جودة الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، وتوطيد رسالة الأئمة والمؤذنين، وإثراء تجربة زائري المسجد النبوي دينيًّا وعلميًّا ومعرفيًّا وفكريًّا وسلوكيًّا.

جولة تفقدية

‏وبيَّن أن جولته التفقدية لمنظومة الخِدمات الدينية بالمسجد النبوي؛ تهدف إلى تعزيز توحيد الجهود الدينية بين الحرمين الشريفين، والوقوف ميدانيًّا على نطاقات العمل الدينية بالمسجد النبوي، إلى جانب تشجيع القيادات التنفيذية الميدانية المتخصصة على بذل المزيد من الجهود في خدمة قاصدي المسجد النبوي، وتهيئة الأجواء الإيمانية لهم، وإثراء رحلتهم الإيمانية؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله-؛ وفق أعلى معايير الجودة، وحوكمة الأداء وقياس الأثر.

‏وسيعقد رئيس الشؤون الدينية خلال زيارته إلى وكالة الرئاسة بالمدينة المنورة؛ سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع القيادات الميدانية المتخصصة بمنظومة الرئاسة بالمسجد النبوي، إلى جانب الزيارات الميدانية بالمسجد النبوي وساحاته؛ لتفقد مسارات العمل الديني، كما سيلقي درسه العلمي الشهري في رحاب المسجد النبوي من كتاب: “زاد المعاد”، إلى جانب ترأس اجتماع اللجنة العلمية لندوة الفتوى في الحرمين الشريفين، والاستماع للتحضيرات والترتيبات، ومناقشة الآراء والمقترحات.

خطة دينية إثرائية رقمية

‏وأعدت منظومة وكالة الرئاسة الدينية بالمسجد النبوي، خطة دينية إثرائية رقمية؛ بما يساهم في تكامل تقديم الخِدمات الدينية؛ باستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية والإعلام الحديث؛ لإيصال رسالة المسجد النبوي الدينية عالميًّا.

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