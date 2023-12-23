السعودية أصبحت الصين الجديدة لمقتنصي فرص النمو

يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطة طموحة بقيمة تريليونات الدولارات، لتقليل اعتماد السعودية على إيرادات النفط، حتى أصبح السوق السعودي من أفضل الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط والعالم أيضًا.

قصة النمو الكبيرة

وأفاج تقرير وكالة “بلومبرغ” أنه في الأشهر الأخيرة، انضمت مجموعة من أفواج الخبراء الاستشاريين ومديرو الاستثمار، الذين يحرصون على إيجاد موطئ قدم في وقت مبكر من قصة النمو الكبيرة المرتقبة لدى السوق السعودية الواعدة.

وأصبحت الآن من أكبر الأسواق الجاذبة للمستثمرين، مع استبعاد روسيا من المؤشر القياسي، وخسارة الصين لجاذبيتها بسبب التباطؤ الاقتصادي، فيما بدأ بعض المستثمرين بالنظر إلى السعودية بنظرة جديدة، إذ يجذبهم تيار مستمر من الإصلاحات المصممة لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمار الأجنبي، والمبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها بموجب “رؤية 2023” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وساعد هذا الاهتمام المتزايد، سوق “تداول” على الارتفاع بأكثر من 11% منذ بداية 2023، أي أكثر من ضعف عائد مؤشر “إم إس سي آي”.