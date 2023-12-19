السعودية الأولى في الرماية على ظهر الخيل والثالثة في التقاط الأوتاد

فاز المنتخب السعودي للرماية من على ظهر الخيل، بالمركز الأول في البطولة العالمية، التي نظمتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث توّج الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، المنتخب السعودي بطلاً لكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل في منافسات الفرق.

تفوق فرسان السعودية

وتوّج الفارس السعودي هشام بن علي التميمي بطلاً للعالم في منافسات الفردي، والفارس عبدالملك الخريف وصيفاً له في البطولة التي اختتمت، أمس الاثنين، في محافظة العلا، ومثّل المنتخب السعودي للرماية من على ظهر الخيل كلٌّ من الفرسان هشام بن علي التميمي وعبدالملك الخريف وعبدالحميد العبود ومحمد بن حمد الضفيان وأشرف على تدريبهم المدرب السعودي فهد الخريف، هذا وقد جاء منتخب كازخستان ثانياً ثم المنتخب الإيراني في المركز الثالث.

وفي بطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد حقق المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد المركز الثالث بعد منتخبي سلطنة عمان والعراق، حيث شهدت البطولة منافسة محتدمة بين الفرق المشاركة والذين تنافسوا خلال الأيام الثلاثة، على عدد من الأشواط والمراحل التي انقسمت إلى عدة فئات لتحقيق الألقاب ومنها تصويب الرماح بسرعة ودقة عالية على مسار يبلغ طوله 200 متر، وتعكس البطولتان أهداف الهيئة الملكية لتعزيز موقع محافظة العلا كمركز رائد للفعاليات الرياضية المتميزة للخيل والفروسية وتسليط الضوء على العادات والتقاليد وتاريخ هذه الرياضة العربية الأصيلة.

تنظيم البطولات العالمية

الجدير بالذكر أن المملكة سجلت حضوراً لافتاً في تنظيم البطولات العالمية لرياضات مختلفة واستضافتها لاسيما في مجال الفروسية وتسجيل النتائج المميزة من قبل الرياضيين السعوديين انسجامًا مع الدور الذي تنتهجه الرياضة السعودية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتحديدا لمحور “مجتمع حيوي بيئته عامرة” ومن خلال صناعة رياضة متنوعة وشاملة، حيث استضافت العلا كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل وبطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد، وذلك بتنظيم مشترك بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية، ومشاركة الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، والاتحاد الدولي للرماية من على ظهر الخيل، والاتحاد الدولي للفنون القتالية.

رياضة الفروسية

الالتفاتة المميزة لرياضات الفروسية المتنوعة والأرقام التي حققها الفرسان السعوديون وصعودهم منصات التتويج لم تكن مستغربة، حيث أن رياضة الفروسية رياضة عربية أصيلة نشأت من جزيرة العرب فلطالما تميز أجداد السعوديون في فروسيتهم ابتداء من العصور السالفة مرورا بالفتوحات الإسلامية التي انطلقت من هذه الأرض وانتهاء بإعادة توحيد المملكة على يد الفارس العربي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – على صهوة فرسه “عبية” والتي امتطاها خلال معاركه في تأسيس المملكة العربية السعودية.