السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح

جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، في نسبة نمو عدد السياح الدوليين محققةً نموًا نسبته 50% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023م مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م.

الأولى بين مجموعة العشرين والثانية عالميًا

وجاءت السعودية في المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين خلال نفس الفترة، وذلك وفقًا لتقرير السياحة العالمي باروميتر الصادر عن منظمة السياحة العالمية لشهر نوفمبر.

وحسبما ذكرت وزارة السياحة بلغت نسبة تعافي القطاع في المملكة نحو 150 % وذلك مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، أي أعلى من نسبة التعافي التي حققتها السياحة الوافدة عالميًا البالغة 87 %، ومنطقة الشرق الأوسط البالغة 120 %.

كشفت البيانات الأخيرة أن المملكة العربية السعودية استقبلت 100 مليون زائر حتى الآن خلال عام 2023، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود المتضافرة لتعزيز قطاع السياحة في البلاد، مع تعاون منظمة السياحة العالمية بشكل وثيق مع وزارة السياحة السعودية في مختلف المبادرات الرئيسية.

قطاع السياحة السعودي

ولعبت المملكة العربية السعودية دورًا حصريًا كممثل لمنطقة الشرق الأوسط في تطوير الإطار الإحصائي لقياس استدامة السياحة (SF-MST)، بقيادة فريق الخبراء المعني بقياس استدامة السياحة، وفقًا لموقع “فيزا جايد” المختص بالسياحة في الهند.

وكشفت منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، أن المملكة العربية السعودية استقبلت إجمالي 100 مليون سائح هذا العام حتى الآن، متجاوزة الهدف المتمثل في استقبال 100 مليون زائر بحلول نهاية العام.

اعتراف عالمي بمؤشرات السياحة السعودية

وقالت الهيئة نفسها، في بيان لها، أيضًا إن نظام إحصاءات السياحة السعودي قد حقق اعترافًا عالميًا باعتباره من بين أكثر الأنظمة شمولًا وتوقيتًا، وظهر كأداة حاسمة في عمليات صنع القرار المستنيرة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقارير VisaGuide.World.

وقال التقرير إنه تم الوصول إلى هذا الإنجاز إثر الجهود القوية لتطوير قطاع السياحة في البلاد، حيث تعمل منظمة السياحة العالمية بشكل وثيق مع وزارة السياحة السعودية حول عدد من المبادرات الرئيسية.