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السعودية تحدث علامة فارقة في مباحثاتها مع كوريا الجنوبية بالمناجم العالمية

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ صباحاً
السعودية تحدث علامة فارقة في مباحثاتها مع كوريا الجنوبية بالمناجم العالمية
المواطن - فريق التحرير

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حققت المملكة العربية السعودية علامة فارقة في مباحثاتها التجارية الثنائية المستمرة مع كوريا الجنوبية، حيث التقى وزير الصناعة في المملكة مع نظيره الكوري في سيول.

الشراكة السعودية الكورية

وقالت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج”: إن المحادثات السعودية الأخيرة مع كوريا الجنوبية، تستهدف الاستثمار في مجال المناجم العالمية، وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إلى أن المملكة العربية السعودية منفتحة على الشراكة مع كوريا الجنوبية في استثمارات المناجم المشتركة في دول ثالثة لمساعدة سيئول على تعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بها والتي تشمل المعادن الأرضية النادرة.

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وأوضح الوزير بندر الخريف، في مقابلة أجرتها وكالة يونهاب للأنباء معه في سيئول، أن السعودية ستكون شريكًا عظيمًا في التعاون الثنائي في مجال المعادن، حيث لم تستكشف البلاد بعد احتياطي مواردها المعدنية غير المستغلة.

زيارة رسمية لكوريا الجنوبية

ويتواجد الخريف حاليًّا في كوريا الجنوبية، في زيارة تستغرق ستة أيام وهي أول زيارة رسمية له للبلاد للبحث عن شراكات تجارية مع الشركات الكورية في مجموعة واسعة من القطاعات.

وسلط الضوء على إمكانية قيام كوريا الجنوبية بالشراكة مع منارة للمعادن، وهو صندوق مشروع مشترك تم إنشاؤه هذا العام بين شركة التعدين المملوكة للدولة في المملكة العربية السعودية “معادن” وصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، للتعاون الاستثماري الذي يشمل المناجم الخارجية.

أهمية الشراكة مع كوريا الجنوبية

وقال الوزير بندر: “نحن نفتح (المنارة) للدخول في شراكة مع دول مختلفة. قد تكون كوريا الجنوبية مهتمة بالشراكة مع هذه الشركة للاستثمار في مناجم مختلفة حول العالم للتأكد أيضًا من تلبية المعادن المطلوبة”.

وشدد على أن كوريا الجنوبية تعد واحدة من أكبر الدول الصناعية في العالم وتتوقع استمرار الطلب على المعادن والفلزات داخل القطاع الخاص في البلاد.

الثروة المعدنية السعودية

وذكر الوزير أيضًا أن المملكة العربية السعودية تمتلك ما قيمته حوالي 1.3 تريليون دولار من الموارد المعدنية، مثل الفوسفات والنحاس والزنك والذهب، بناءً على برنامج المسح الجيولوجي الحكومي الذي يغطي ثلث مساحة البلاد.

وقال: إنه من المقدر أن ما تم استكشافه من الموارد المعدنية في المملكة العربية السعودية يمثل حوالي 18% فقط.

حجم التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية

جاءت تصريحات الوزير السعودي في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصناعة الكورية الجنوبية هذا الأسبوع عن خطة لتقليل اعتماد البلاد على دول محددة في 185 مادة، بما في ذلك الجرافيت والمغناطيسات الأرضية النادرة، إلى أقل من 50% بحلول عام 2030، مقارنة بالتقدير الحالي البالغ 70%.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات السعودية الكورية ومواصلة التعاون. وفي عام 2022، بلغت صادرات المملكة غير النفطية إلى جمهورية كوريا نحو 7.2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات غير النفطية المقابلة لنفس الفترة 18.4 مليار ريال.

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