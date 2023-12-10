السعودية تحقق فوزًا كبيرًا في حملة جذب عمالقة المال للرياض

أصبحت شركة نورثرن ترست واحدة من أولى المؤسسات المالية العالمية الكبرى التي أنشأت مقرها الإقليمي في الرياض، مما عزز حملة الحكومة السعودية لجعل الشركات العالمية تدير عملياتها في الشرق الأوسط من المملكة العربية السعودية.

شركة عالمية تختار الرياض مقر لها

ووفقًا لـ “بلومبرغ”، حصلت شركة “نورثرن ترست “، التي تمتلك أصولًا تحت الحفظ أو الإدارة بقيمة 14 تريليون دولار، مؤخرًا على ترخيص من وزارة الاستثمار السعودية لإنشاء قاعدتها في الشرق الأوسط في الرياض.

ويأتي ذلك قبل الموعد النهائي في يناير/كانون الثاني 2024، عندما يتم تطبيق قواعد جديدة لتقييد كيانات الدولة من التعامل مع الشركات الدولية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

نجاح كبير لبرنامج جذب مقرات الشركات العالمية

وأفادت وكالة “بلومبرغ” بأن المملكة العربية السعودية حققت فوزًا كبيرًا في حملة جذب عمالقة المال، قبل تطبيقها قواعد تعامل جديدة مع الكيانات الدولية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، إبتداءً من يناير المقبل.