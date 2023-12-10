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شركة عالمية قيمتها تريليون دولار تختار المملكة كمقر إقليمي لها

السعودية تحقق فوزًا كبيرًا في حملة جذب عمالقة المال للرياض

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
السعودية تحقق فوزًا كبيرًا في حملة جذب عمالقة المال للرياض
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المواطن - فريق التحرير

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أصبحت شركة نورثرن ترست واحدة من أولى المؤسسات المالية العالمية الكبرى التي أنشأت مقرها الإقليمي في الرياض، مما عزز حملة الحكومة السعودية لجعل الشركات العالمية تدير عملياتها في الشرق الأوسط من المملكة العربية السعودية.

شركة عالمية تختار الرياض مقر لها

ووفقًا لـ “بلومبرغ”، حصلت شركة “نورثرن ترست “، التي تمتلك أصولًا تحت الحفظ أو الإدارة بقيمة 14 تريليون دولار، مؤخرًا على ترخيص من وزارة الاستثمار السعودية لإنشاء قاعدتها في الشرق الأوسط في الرياض.
ويأتي ذلك قبل الموعد النهائي في يناير/كانون الثاني 2024، عندما يتم تطبيق قواعد جديدة لتقييد كيانات الدولة من التعامل مع الشركات الدولية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

نجاح كبير لبرنامج جذب مقرات الشركات العالمية

وأفادت وكالة “بلومبرغ” بأن المملكة العربية السعودية حققت فوزًا كبيرًا في حملة جذب عمالقة المال، قبل تطبيقها قواعد تعامل جديدة مع الكيانات الدولية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، إبتداءً من يناير المقبل.

وانضمت شركة نورثرن ترست إلى عدد متزايد من المؤسسات المالية التي تتطلع لتعزيز وجودها في السعودية، وأعلنت أمس الجمعة اختيار المملكة لتكون مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط.

الرياض المركز المالي في الشرق الأوسط

وتأتي الخطوة بعد أن اتخذت الرياض، في إطار سعيها لتصبح المركز المالي في الشرق الأوسط، إجراءات تلزم الشركات الأجنبية بإنشاء مقار إقليمية لها في المملكة وإلا ستخاطر بخسارة أعمالها.

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ونورثرن ترست من أكبر الشركات التي تمارس دور أمين الحفظ في العالم. وقال متحدث باسم نورذرن ترست “إنشاء مقرنا الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السعودية يعكس استمرار الاستثمار في البنية التحتية والقدرات والخبرات في المنطقة”.

أصول شركة نورثرن ترست

وتحمي الشركة أصولاً لعملائها تزيد قيمتها على 14 تريليون دولار على مستوى العالم كما تدير استثمارات تزيد على تريليون دولار. وتملك الشركة حاليًا مكاتب في السعودية والإمارات وتعمل في المنطقة منذ عقود.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قال مسؤول كبير في صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي في السعودية وتزيد أصوله على 700 مليار دولار، إن شركات إدارة الأصول سيكون مطلوبًا منها قريبًا أن يكون لديها موظفون داخل المملكة إذا كانت تريد إدارة أموال صندوق الاستثمارات العامة.

وضخت المملكة مئات المليارات من الدولارات في إطار رؤية السعودية 2030، وهي استراتيجية واسعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة بهدف تقليل اعتماد اقتصاد البلاد على الهيدروكربونات.

برنامج نقل المقرات الإقليمية

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.

يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخرًا، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية.

شركات نقلت مقراتها للرياض

وفي بداية السنة، بلغ عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض إلى 80 ارتفاعًا من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت في العاصمة السعودية مقرًّا إقليميًّا لها في أكتوبر قبل الماضي، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار خالد الفالح.

ونقلت “بلومبرغ” عن الفالح، أن البرنامج اجتذب أكثر من 200 شركة، وذلك بدعم من “الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها”، وهو ما يزيد عن مستهدف المملكة عند 160 شركة بحلول نهاية العام.

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