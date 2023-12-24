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خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول لوقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين

السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن رقم (2720) الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار.
وعبّرت الوزارة عن أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.
وأكدت وزارة الخارجية على تجديد المملكة مطالبتها باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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