السعودية تستضيف الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل قليل، عن اختيار السعودية لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسمين 2024\2025 و2025\2026.

السعودية تستضيف الأدوار النهائية

وكان الاتحادان العراقي والسعودي لكرة القدم، قد أعربا عن رغبتهما في استضافة الأدوار النهائية من البطولة، يوم 15 أكتوبر الماضي، قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي اليوم عن اختيار السعودية.

وأضاف الآسيوي في بيانه: “تم اختيار السعودية بعد تقييم البنية التحتية ومتطلبات الضيافة إلى جانب العناصر الأخرى المطلوبة من أجل استضافة أهم بطولات القارة على مستوى الأندية بعد إعادة هيكلتها”.

وتابع: “بحسب ملف الاستضافة، فقد تم منح الاتحاد السعودي لكرة القدم حقوق الاستضافة المبدئية في المواسم الثلاثة التالية من نسخة 2026\2027 وحتى 2028\2029”.

واستكمل: “بعد مراجعة الاتحاد الآسيوي لأداء الاتحاد السعودي في الموسمين الأولين والأخذ بعين الاعتبار المتطلبات العامة من أجل استضافة البطولة، حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار تطور الاحتياجات في كل موسم وكذلك احتمال إعراب أي اتحادات وطنية أخرى عن رغبتها في الاستضافة”.

دوري أبطال آسيا للنخبة

وتشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مشاركة 24 نادياً سيتم توزيعها على قسمين، يضم كل منهما 12 نادياً في منطقتي الغرب والشرق، وتتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، لتحديد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، على أن يتأهل الفائزون إلى الأدوار النهائية.