منافسة خاصة بين رونالدو وميتروفيتش بديربي الرياض القريات تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم مع دخول الشتاء تاريخ مواجهات الهلال والنصر قبل ديربي اليوم اليوم دخول المربعانية الشمس تغرب جهة القبلة تمامًا في الرياض أسعار الذهب اليوم في السعودية مستقرة قرب أعلى مستوى الديوان الملكي: وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود السعودية تستضيف الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة أحمد فهمي عن انفصاله عن هنا الزاهد: العيب فيا تصرف مرعب من دجاج تحرك للطعام وتوقف فجأة باتجاه واحد! إغلاق حديقة الأمير ماجد في جدة مؤقتًا
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل قليل، عن اختيار السعودية لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسمين 2024\2025 و2025\2026.
وكان الاتحادان العراقي والسعودي لكرة القدم، قد أعربا عن رغبتهما في استضافة الأدوار النهائية من البطولة، يوم 15 أكتوبر الماضي، قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي اليوم عن اختيار السعودية.
وأضاف الآسيوي في بيانه: “تم اختيار السعودية بعد تقييم البنية التحتية ومتطلبات الضيافة إلى جانب العناصر الأخرى المطلوبة من أجل استضافة أهم بطولات القارة على مستوى الأندية بعد إعادة هيكلتها”.
وتابع: “بحسب ملف الاستضافة، فقد تم منح الاتحاد السعودي لكرة القدم حقوق الاستضافة المبدئية في المواسم الثلاثة التالية من نسخة 2026\2027 وحتى 2028\2029”.
واستكمل: “بعد مراجعة الاتحاد الآسيوي لأداء الاتحاد السعودي في الموسمين الأولين والأخذ بعين الاعتبار المتطلبات العامة من أجل استضافة البطولة، حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار تطور الاحتياجات في كل موسم وكذلك احتمال إعراب أي اتحادات وطنية أخرى عن رغبتها في الاستضافة”.
وتشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مشاركة 24 نادياً سيتم توزيعها على قسمين، يضم كل منهما 12 نادياً في منطقتي الغرب والشرق، وتتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، لتحديد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، على أن يتأهل الفائزون إلى الأدوار النهائية.