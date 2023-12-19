السعودية تستهلك 65% من السوق العالمي للعود 25 % من الحافلات الكهربائية ستعمل في مشروع النقل العام بتبوك تغييرات في عقود القروض مع البنوك بعد نظام المعاملات المدنية نتيجة غير متوقعة لشرب كوبين من الشاي يوميًّا الاتحاد يكشف تفاصيل إصابة عمر هوساوي ومهند الشنقيطي سلمان الفرج يشارك في تدريبات الهلال رغم أزمته مع جيسوس مخالفة مرورية معتادة قد تكلفك 150 ريالًا فلومينينسي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023 الوزير الراجحي يرعى حفل إخاء ويدشن إستراتيجية الـ 27 مبادرة الدوسري يطلق الإستراتيجية والهوية الجديدة لهيئة تنظيم الإعلام
أكد المختص في العود والعطور محمد الخريجي، أن القيمة السنوية لسوق العود السعودي تقدر بـ8 مليارات ريال.
وتابع الخريجي، خلال حواره إلى برامج الراصد على قناة الإخبارية، أن المملكة تستهلك 65% من السوق العالمي للعود، موضحًا أن العود رمز من رموز الكرم، إضافة إلى أنه ذكر في الإرث النبوي.
وأشار إلى أن العود الطبيعي ينبت في الغابات الاستوائية، لافتًا إلى أن هناك شجرًا يتخطى سعره المليون دولار.
ويتم استخدام العطور من قبل النساء والرجال على حد سواء، وتدل على شخصية المستهلك وأسلوبه، حيث يعد العود بالتحديد يلازم الكثيرين في حياتهم اليومية، وعرفته المجتمعات الإنسانية منذ القدم سواء في استخدامه بالعلاجات وتحسين الروائح.
وبرعت الصناعات الوطنية في تصنيع منتجات العود رغم الغلاء وصعوبة الوصول في بعض الأحيان للأشجار الجيدة.