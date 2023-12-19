السعودية تستهلك 65%؜ من السوق العالمي للعود

أكد المختص في العود والعطور محمد الخريجي، أن القيمة السنوية لسوق العود السعودي تقدر بـ8 مليارات ريال.

وتابع الخريجي، خلال حواره إلى برامج الراصد على قناة الإخبارية، أن المملكة تستهلك 65% من السوق العالمي للعود، موضحًا أن العود رمز من رموز الكرم، إضافة إلى أنه ذكر في الإرث النبوي.

وأشار إلى أن العود الطبيعي ينبت في الغابات الاستوائية، لافتًا إلى أن هناك شجرًا يتخطى سعره المليون دولار.

شخصية مستخدم العود

ويتم استخدام العطور من قبل النساء والرجال على حد سواء، وتدل على شخصية المستهلك وأسلوبه، حيث يعد العود بالتحديد يلازم الكثيرين في حياتهم اليومية، وعرفته المجتمعات الإنسانية منذ القدم سواء في استخدامه بالعلاجات وتحسين الروائح.

وبرعت الصناعات الوطنية في تصنيع منتجات العود رغم الغلاء وصعوبة الوصول في بعض الأحيان للأشجار الجيدة.