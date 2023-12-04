السعودية تعد العالم بنسخة خضراء استثنائية من إكسبو الرياض 2030

تخطط العاصمة السعودية الرياض لتنظيم معرض “إكسبو” يمثل “نقطة فارقة”، حيث تطمح في أن تكون نسخة عام 2030 خضراء وخالية من الانبعاثات.

النسخة الأكثر استدامة

وصرح فؤاد الزاير، مدير إدارة المعلومات في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سابقًا، في مقابلة مع بلومبرغ، أن “النسخة التي ستقام في الرياض عام 2030، ستكون الأكثر استدامةً على الإطلاق”، مشيرًا إلى أن هذا القرار ينسجم مع تعهدات المملكة المناخية.

ستستعين المملكة بأساليب مبتكرة لتحقيق هذه الاستدامة، منها دمج أفضل حلول الطاقة المتجددة بالبنية التحتية، خصوصًا في ظل رؤية 2030 التي تحاول رفع مساهمة الطاقة الشمسية في المزيج الطاقوي العام إلى 50%، وفق الزاير، الذي أكد أن المملكة العربية السعودية التي تعتبر من أكثر الدول قدرة على استخدام الطاقة الشمسية، بدأت فعليًّا في رحلة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية ستكون جاهزة لاستخدامها في إكسبو 2030.

حلول ابتكارية في إكسبو الرياض

وأوضح أن هناك طرقًا أخرى لتحقيق هذه الاستدامة، منها استخدام الحلول الابتكارية في المباني التي ستقام في إكسبو الرياض، والتي ستكون ضمن مقاييس محددة، ومن مواد أكثر استدامة. كما أن حملة التشجير التي أطلقتها المملكة في إطار مبادرة السعودية الخضراء، ستسهم في تعويض الكثير من الكربون الذي سينبعث، واستبداله بالأوكسيجين، فضلًا عن معالجة المياه والنفايات بشكل صديق للبيئة.

وقال عبدالعزيز الغنام، مدير الملف الفني لـ”إكسبو 2030″ بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهي الجهة المسؤولة عن ملف استضافة الحدث: إن الرياض ستقدم نسخة استثنائية، وستكون نقطة تغير في مسيرة إكسبو.

نسخة استثنائية من إكسبو

أشار الغنام إلى أن ملف الرياض تفرد بأشياء كثيرة، مثل التكفل ببناء أجنحة الدول النامية، مع ضمان قدرة هذه الأجنحة على عرض ثقافتها لجميع دول العالم. ولفت أيضًا إلى أن عدد الأجنحة المميزة في “إكسبو الرياض” سيكون أضعاف العدد الذي كان عليه في النسخ السابقة، إذ لا يقل عن 120 جناحًا مميزًا، في حين أن عددها في النسخ السابقة تراوح بين 20 إلى 40 جناحًا مميزًا.

أما عن سبب تميز هذه النسخة، فنبّه إلى أنها تتوافق مع “رؤية 2030” التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط، بالتالي فإن “إكسبو الرياض 2030” يأتي استكمالًا للرؤية.