السعودية ستمتلك الحصة الأكبر من مطار هيثرو

استطاعت المملكة العربية السعودية أن تسيطر على حصة الأغلبية في مطار هيثرو بلندن، والذي يعد المطار الرئيسي في المملكة المتحدة، تزامنًا مع تفكير مستثمرين آخرين في بيع حصصهم، وفقًا للتقارير.

سيطرة سعودية على مطار هيثرو

وقرر صندوق الاستثمارات العامة شراء حصة 10% في مطار هيثرو بلندن كجزء من تعديل المساهمين، في وقت سابق من الشهر الماضي، ليصبح مالكًا جزئيًّا في أحد أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا إلى جانب هيئة الاستثمار القطرية.

وتحالف صندوق الاستثمارات العامة مع شركة الاستثمار في الأسهم الخاصة أرديان للحصول على حصة 25% في المطار الشهر الماضي من شركة فيروفيال، وكانت شركة البنية التحتية الإسبانية العملاقة المالك الرئيسي لمطار هيثرو لمدة 17 عامًا.

تفاصيل صفقة شراء مطار هيثرو

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “صنداي تايمز”، فإن مساهمًا واحدًا آخر على الأقل على وشك بيع حصته، في حين يمكن لصناديق الاستثمار الأخرى أن تحذو حذوه.

وبموجب شروط اتفاقية المساهمين في المطار، يحق للمستثمرين الآخرين، بما في ذلك صناديق دولية يقترب إجمالي حيازاتها من 35٪، البيع بنفس السعر، الذي يقدر قيمة مطار هيثرو بحوالي 9.5 مليار جنيه إسترليني.

دور صندوق الاستثمارات في حسم الصفقة

ويمتلك خمسة مساهمين آخرين ما بين 10 إلى 12.6%، بما في ذلك صناديق الثروة في الصين وسنغافورة، والذين يُنظر إليهم أيضاً على أنهم بائعون غير محتملين. وجاء المستثمرون الثلاثة الآخرون كالتالي صناديق التقاعد من كندا وأستراليا والمملكة المتحدة.

يعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكثر صناديق الثروة نشاطًا في العالم، حيث تبلغ أصوله أكثر من 700 مليار دولار (551 مليار جنيه إسترليني). وكانت أبرز استثماراته في الرياضة، بما في ذلك شراء نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، والاستحواذ على لعبة الجولف الاحترافية.

تضاعف أعداد الركاب

تضاعفت أعداد الركاب في مطار هيثرو ثلاث مرات في عام 2022 مع انتعاش السفر الدولي من كوفيد. وحققت خسارة معدلة قدرها 684 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، مقارنة بخسارة تبلغ حوالي 1.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2021.

يواجه المطار صعوبات مستمرة في المضي قدمًا في توسعته المقترحة، مع تقلص المعارك القانونية ضد المدرج الثالث المخطط له، مع بقاء حركة المرور أقل من مستويات عام 2019.

أهمية صفقة مطار هيثرو

وانتعشت الحركة الجوية بعد تدهورها خلال جائحة كوفيد-19، مما ساعد مطار هيثرو على تقليص خسائره خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وينهي خروج الشركة الإسبانية ما يقرب من عقدين من الملكية في مطار المملكة المتحدة. واشترت أغلبية في شركة تشغيل المطار، التي كانت تسمى آنذاك BAA Plc، مقابل 18.8 مليار دولار في عام 2006، مما أدى في النهاية إلى خفض حصتها إلى 25 في المائة الآن.

تأسس مطار هيثرو في عام 1946 وتم افتتاحه رسميًّا في عام 1946. يضم المطار خمسة مباني ركاب رئيسية تعرف باسم المباني من 2 إلى 5، بالإضافة إلى المبنى رقم 5 الجديد الذي تم افتتاحه في عام 2008. يحتوي المطار أيضًا على مجموعة واسعة من المرافق بما في ذلك المطاعم والمحلات التجارية وصالات الانتظار والفنادق.

مطار يخدم ملايين المسافرين

مطار هيثرو يخدم الملايين من المسافرين سنويًّا ويعد بوابة هامة للوصول إلى لندن والمملكة المتحدة. يقدم المطار رحلات إلى وجهات دولية عديدة في جميع أنحاء العالم ويعتبر مركزًا رئيسيًّا للشركات الجوية العالمية.

يتميز مطار هيثرو بالبنية التحتية المتطورة والخدمات المتنوعة التي يقدمها للمسافرين. كما يسعى المطار باستمرار إلى تحسين تجربة السفر للمسافرين وتوفير خدمات عالية الجودة وسهولة الوصول إلى الوجهات المختلفة.